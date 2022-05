Tamponamento fatale: le persone decedute sono quattro operai.

Grave incidente stradale sulla A4 Milano-Torino, in direzione Milano. Quattro persone sono morte, e altre due sono rimaste gravemente ferite, in seguito al tamponamento di un furgone contro un’auto, avvenuto attorno alle 9:45 all’altezza di Marcallo con Casone (Milano) poco prima dell’uscita di Arluno.

Le persone decedute sono quattro operai di origine pakistana: due di 30 anni, uno di 35 e un 44enne. Il ferito più grave è stato portato all’ospedale di Niguarda di Milano con l’elisoccorso. Il tratto di autostrada interessato è stato chiuso al traffico per consentire ai soccorsi di poter accedere e alla polizia stradale di permettere i rilievi. In mattinata si segnalavano quattro-cinque chilometri di coda nel tratto fra Novara Est e Arluno. Solo intorno alle 16.30 è stata completamente riaperta la circolazione su tutte le corsie in entrambi i sensi di marcia. Stando ai primi accertamenti, la Toyota Yaris sulla quale viaggiavano i 5 avrebbe prima tamponato un altro mezzo in seconda corsia e poi si sarebbe spostata sulla terza corsia, probabilmente decelerando: dopo pochi secondi è sopraggiunto un furgone guidato da un 49enne italiano, che durante un sorpasso, ha tamponato l’auto violentemente.

Le quattro vittime sono decedute prima di essere trasportate in ospedale. Il quinto operaio è ricoverato al Niguarda in prognosi riservata. Il 49enne italiano che era alla guida del furgone è stato portato al Fornaroli di Magenta in codice verde. Sarebbe questa la prima ricostruzione dell’incidente: il pm di turno aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Nelle indagini si sta anche verificando la possibilità che gli operai non indossassero le cinture di sicurezza. Andrà accertata, poi, attraverso consulenze cinematiche, la velocità a cui viaggiava il furgone.