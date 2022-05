Una Vita anticipazioni, Miguel a letto con….: l’Olmedo sorprende davvero tutti quanti, ecco cosa succede nella prossima puntata.

Nelle ultime puntate di Una Vita, abbiamo visto un Miguel piuttosto cambiato e forse anche più ‘cinico’; dopo aver iniziato a collaborare con i sindacati per difendere gli operai arrestati, ha deciso di organizzare un furto in casa di Marcos Bacigalupe per interrompere i traffici della sua società, chiedendo aiuto ai suoi nonni.

L’Olmedo, dimenticandosi di Anabel, si è anche avvicinato a Daniela, nonostante abbia scoperto che sta cercando di incastrare i suoi nonni; cogliendola sul fatto, rimane davvero sorpresa. Sorprendenti sono anche le anticipazioni, perché Miguel andrà a letto con…

Una Vita anticipazioni, Miguel a letto con….: ecco cosa succede

Miguel ha prima colto Daniela intenta a parlare con Roger e con due poliziotti, poi ha scoperto che la Stabile stava indagando nella cantina del ristorante, scoprendo il tunnel scavato in precedenza e l’esplosivo.

Stando alle anticipazioni, i due avranno un duro scontro ma Daniela spiegherà a Miguel che i suoi sentimenti per lui sono sinceri, così come l’affetto sviluppato per i suoi nonni; nel corso dello scontro, i due finiranno per avvicinarsi così tanto da andare a letto insieme.

Il momento di passione tra i due potrebbe far nascere una nuova storia d’amore, ma a sorpresa Daniela decide di lasciare il ristorante, lasciando una lettera dove assicura che non denuncerà i due coniugi Olmedo. Come reagirà Miguel a questa scelta della cameriera?

Intanto, Marcos e Aurelio sono ai ferri corti tanto che, davanti a Liberto e Felipe, tirano addirittura fuori le armi; i due sono sul punto di scontrarsi, ma Anabel riesce a separare i due sedando gli animi.

Furioso con la figlia, il Bacigalupe deciderà di spedirla per qualche giorno in convento, alimentando l’astio che Anabel prova già verso di lui; la tragedia, vista la guerra tra le due famiglie, sembra dietro l’angolo, proprio mentre il Quesada e Genoveva continuano a portare avanti i loro piani.