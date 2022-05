Test: hai bisogno di protezione oppure no? Scoprilo così

Test della personalità: siete persone che tendono a proteggere gli altri o vi fate proteggere? Scopritelo con noi facendo questo semplice test.

Oggi vi proponiamo un nuovo test della personalità che ci darà se siete persone che tendono più a proteggere o a farsi proteggere.

Quello che dovrete è fare semplicissimo: osservate bene l’immagine che vi abbiamo posto sotto e dite con sincerità cosa avete visto per primo: l’elefante o il villaggio?

Questo test non ha nessuna valenza scientifica, dato che il nostro cervello è un organo molto complesso. Potrebbe, però, farci capire meglio cosa pensiamo realmente.

Insomma, cosa state aspettando? Dopo aver guardato l’immagine siete pronti a conoscere la risposta?

Test Personalità: ami proteggere o farti proteggere?

Se avete visto per prima il villaggio vuol dire che siete delle persone che amano molto la libertà ed amate ascoltare, ma anche essere ascoltati. Gli animali che vedete, ovvero gli uccellini, sono gli animali liberi per eccellenza. Ma una eccessiva libertà, non porta solo aspetti positivi. Infatti, potreste perdere la giusta strada e farvi perdere mentre cercate di percorrerla.

Ma al tempo stesso, siete delle persone molto altruiste e per natura vi viene più naturale proteggere le persone che vi circondano.

Se invece avete visto per primo l’elefante, allora vuol dire che siete circondati da poche persone, ma delle quali ti fidi molto. I bordi dell’animale sono definiti dalle capanne, dagli uccelli e dagli alberi.

Avete la necessità che qualcuno si prenda cura di voi stessi e che soprattutto vi dia delle certezze. Siete delle persone anche estremamente dolci, gentili e sinceri. Forse siete anche troppo insicuri: anche se ci vorrà del tempo, dovreste iniziare a credere di più in voi stessi.

In questo modo sarete liberi e potrete abbandonare il vostro porto sicuro: solo così sarete veramente liberi di vivere la vostra vita come meglio piace a voi.

Con il test della personalità di oggi vi abbiamo dato modo di farvi capire come siete in realtà voi: se siete più propensi a proteggere o a farvi proteggere (Ricordiamo che questo test non ha nessuna valenza scientifica).

Cosa ne pensate? La risposta data è quella che vi aspettavate?