Nero a metà 3: finale shock, il 4 si farà!

Nero a metà, rivelazioni scottanti sulla puntata finale: l’ultimo episodio lascerà tutti senza parole. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà e come finirà la fiction.

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Nero a metà 3, la fiction ha conquistato il cuore dei telespettatori che ora non vedono l’ora di scoprire se si farà o meno la 4 stagione. Buone notizie, sembra proprio che la Rai abbia deciso di mandare in onda anche il prossimo capitolo.

La nuova fiction della Rai che vede come protagonista Claudio Amendola, ha avuto un successo strepitoso. Ora i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella 4 stagione.

Pensate che nell’ultima puntata ci sono stati più di 4.623.000 telespettatori che hanno guardato dall’inizio alla fine la fiction. Molti sperano con tutto il cuore che la produzione decida di rinnovare la serie con una quarta stagione. A quanto sembra ci sono buone notizie, scopriamo nel dettaglio cosa accadrà.

Nero a metà 4: si farà? Ecco tutte le novità

L’ultima puntata di Nero a metà ha lasciato tutti senza parole, purtroppo anche questa stagione è giunta al termine. Ora il pubblico si domanda se sarà una nuova stagione con la squadra di Carlo Guerrieri o se le avventure dei protagonisti termineranno con il terzo capitolo.

Per il momento non c’è ancora una risposta ufficiale da parte della Rai, ma Alessandro Sperduti ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato alcune voci. Infatti sembrerebbe che stiano già pensando di registrare la nuova stagione.

La penultima puntata di Nero a Metà è stata intitolata A viso scoperto, per fortuna Carlo è riuscito a trovare la piccola Maryam. Intanto la Polizia trova un nuovo cadavere, si tratta di un giornalista che stava indagando su alcune risse avvenute tra bande di ragazzi.

Alla fine si scopre che l’uomo è stato ucciso proprio da loro, tutto sembra andare per il verso giusto, ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Infatti durante l’operazione qualcosa va storto e si assiste ad una sparatoria.