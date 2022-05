Martina Stella, la foto in intimo è da perdere la testa: l’attrice toscana è un concentrato di grazia e bellezza, meravigliosa.

La bellezza folgorante di Martina Stella è ormai sotto gli occhi di tutti da tantissimo tempo. Classe ’84, l’attrice toscana è da qualche tempo lontana dai riflettori, ma tutto il pubblico continua ad amarla come quando era protagonista di musical e film.

Arrivata a 37 anni e diventata anche mamma di due bellissimi bambini, Martina ha raggiunto non soltanto una grande maturità ma un fascino oltre ogni limite; la foto in intimo è da perdere la testa.

Martina Stella, la foto in intimo è da perdere la testa: l’attrice meravigliosa

Quella della Stella è sicuramente una bellezza ‘angelica’: i capelli biondissimi da sempre contraddistinguono Martina, che con due occhi profondi e un corpo da sogno è stato spesso paragonata ad una dea.

Attivissima su Instagram, la Stella posa spesso anche come testimonial di vari marchi di moda, mostrando continuamente tutto il suo fascino; nel nuovo scatto, indossando dei capi Tezenis, si mostra in intimo in piena tenuta casalinga per una foto da perdere davvero la testa.

Mentre sorseggia una tazza, probabilmente di caffé, Martina si fa immortalare con un intimo bianco Tezenis, sensuale ed elegantissimo; la luce enfatizza la lucentezza dei suoi capelli biondi, che cadono sul florido décollété dell’attrice. Un corpo da sogno, per un concentrato di grazia assoluto.

“Crazy about the new collection” scrive la Stella nella didascalia, riferendosi alla nuova linea lanciata dal celebre marchio di moda specializzato nell’intimo e nella maglieria per entrambi i sessi e per i bambini.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti estasiati da parte dei fan e non solo; i complimenti fioccano davvero ad ogni commento, tutti pronti ad enfatizzare il fascino dell’attrice.

“Bellissima…affascinante e con un sorriso solare…” scrive un fan, che sintetizza pienamente le emozioni suscitate dallo scatto; la Stella continua a brillare, nell’attesa di rivederla presto coinvolta in qualche progetto, che sia televisivo, cinematografico o teatrale.