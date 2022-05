Vediamo insieme come possiamo preparare un’alternativa al solito caffè utilizzando semplicemente la nostra moka.

Oggi non vogliamo indicarvi una particolare ricetta di cucina, per fare un dolce o qualcosa di simile, bensì un modo diverso di preparare un caffè buono ma particolare, ed il tutto utilizzando semplicemente la moka che abbiamo in casa.

Vi starete chiedendo com’è questo caffè? E’ un caffè al cioccolato, una delizia per il nostro palato, e allo stesso tempo facilissimo, in questo modo possiamo veramente stupire chi abbiamo accanto a noi o magari un’amica che ci viene a trovare.

Caffè al cioccolato: con la moka viene uno spettacolo!

Quest’ottimo caffè è anche molto energetico, quindi lo possiamo magari bere a metà mattina se abbiamo mille cose da fare ma energia zero, come spesso accade specialmente in primavera.

Non ci serve chissà che cosa, perchè abbiamo già tutto in casa, ma una volta provato, è difficile smettere di prenderlo, unico consiglio, mi raccomando seguite le dosi che vi mostriamo per avere un gusto intenso ma non troppo.

E poi, essendo un po’ energetico, non vi consigliamo di prenderlo la sera, o nel pomeriggio troppo tardi, ma poi ovviamente decidete voi cosa è meglio, ma non ci dilunghiamo troppo, ecco le dosi:

caffè macinato 6 cucchiaini

cacao in polvere 2 cucchiaini

acqua q.b.

Questo è il quantitativo per una moka da 4 tazze, poi voi regolatevi con la vostra, e soprattutto prima di mettere dentro le polveri mettetele dento ad un contenitore e fate in modo che siano belle amalgamate.

Poi mettiamo l’acqua nel nostro serbatoio, mi raccomando mai calda e fino a dove si trova la valvola, senza sorpassarla mai, poi mettiamo il filtro e per ultimo la nostra polvere con il cioccolato.

Come sempre, poi mettiamo la macchinetta sul gas ed accendiamo a fiamma moderata, l’odoro di quando inizierà ad uscire il caffè inebrierà tutta la nostra casa, questo ve lo assicuriamo!

Vi sveliamo un trucco, prima di versare il caffè nelle tazzine, giriamo il contenuto uscito fuori direttamente nella nostra moka e poi serviamo, come sempre caldo, e serviamo con un po’ di zucchero, oppure con un tocco di cannella, ma se vogliamo proprio esagerare con un ciuffetto di panna.

Ultimo consiglio, usiamo sempre il caffè amaro, perchè con quello dolce non viene ugualmente buono! Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette che vi lasceranno senza parole.