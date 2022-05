Una Vita anticipazioni, Genoveva contro Felipe: continua il piano della Salmeron contro il suo ex-marito, Natalia è una pedina.

Il quartiere di Acaçias è sicuramente in fermento, e non soltanto per lo sciopero degli operai che è arrivato nelle sue strade; negli scontri, un anarchico ha colpito Antonito, che aveva cercato di sedare la rivolta.

Intanto, Genoveva continua la sua vendetta contro Felipe portando avanti il suo piano; in accordo con Aurelio, sapendo dell’ingenuità della ragazza, sfruttano Natalia come una pedina.

Una Vita anticipazioni, Genoveva contro Felipe: cosa succede

In questi ultimi tempi, abbiamo visto Natalia finire per cedere al fascino di Felipe; doveva solamente sedurlo per ordine di Genoveva, ma alla fine si è innamorata davvero di lui.

Sospettando qualcosa, e soprattutto visti i problemi della Quesada con Caron e l’ambasciata francese, Genoveva spinge affinché si agisca (insieme ad Aurelio) immediatamente.

Sapendo dell’invito di Felipe, Genoveva decide di attuare il piano nel pomeriggio stesso, durante l’appuntamento: per suo ordine, la ragazza verrà rapita e portata in una sua tenuta lontana dalla città e dagli occhi indiscreti.

Stando alle anticipazioni quindi, Felipe assisterà al rapimento di Natalia e, ovviamente, la sua reazione non sarà delle migliori; l’avvocato prova davvero dei sentimenti per la giovane messicana e di sicuro farà di tutto per salvarla.

Come deciderà di continuare la sua vendetta Genoveva? La situazione si fa sempre più intricata e potrebbe davvero riservare tantissimi colpi di scena; la Salmeron, poi, potrebbe anche non perdonare alla Quesada di essersi davvero innamorata di Felipe.

Intanto, Antonito e Miguel hanno avuto un duro scontro sullo sciopero in corso; Miguel si è precipitato in commissariato per aiutare i lavoratori arrestati e, prima di andare, riceve anche un bacio di buona fortuna da parte di Daniela.

Sabina continua a dubitare della cameriera e pensa che si stia approfittando del nipote, ma per difendersi Daniela fa un passo falso che potrebbe davvero compromettere la sua vera identità.

Marcos invece ordina a Caron di agire il prima possibile contro Natalia, ma visti i piani di Genoveva ed Aurelio potrebbe incontrare diverse difficoltà per svolgere il suo compito.