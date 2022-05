Elisabetta Gregoraci, la foto è da infarto: la showgirl e conduttrice calabrese si riprende la scena mostrando tutta la sua bellezza.

In attesa di nuovi progetti televisivi, dopo aver partecipato negli ultimi anni al Grande Fratello Vip (nel 2020) e aver fatto parte della giuria de Lo Zecchino d’Oro (nel 2021), Elisabetta Gregoraci continua a rubare l’occhio sui social.

Ex-modella classe ’80, la Gregoraci a 42 anni sfoggia una bellezza che sembra essere davvero nel suo picco più alto; la nuova foto è veramente da infarto ed enfatizza il fascino della showgirl e conduttrice calabrese, eccola.

Elisabetta Gregoraci, la foto è da infarto: eccola

Sin dalla sua partecipazione, da giovanissima, a Miss Italia, abbiamo potuto apprezzare tutto il fascino mediterraneo della Gregoraci, che ha poi iniziato una carriera televisiva.

Dopo aver fatto di nuovo innamorare il pubblico di lei nella casa del GF Vip, la Gregoraci o per vari fotografi; sui social, non manca mai di ricordare a tutti la sua infinita bellezza.

In attesa delle vacanze estive e di godersi il mare e il sole, Elisabetta ha questa volta condiviso uno scatto pienamente primaverile; la conduttrice si mostra infatti con un vestitino cortissimo dominato dal verde e dal rosa dei motivi floreali ricamati, coi capelli mori mossi che le cadono sulle spalle.

Guardando dritto verso l’obiettivo, la Gregoraci mette in mostra i suoi dolci lineamenti mediterranei, mentre la lunga gamba sinistra ruba l’occhio in primo piano in basso nello scatto.

Come ad ogni suo post di Instagram, sono stati tantissimi i follower che hanno messo mi piace, ma non solo; in molti, tra colleghi, amici e fan, hanno voluto esprimere la loro ammirazione ad Elisabetta lasciando un commento.

“Basta solo guardarti e trasmetti serenità e gioia…sei bella ma tanto bella” scrive una fan, elogiando a tutto tondo la showgirl, mentre una fan page la etichetta come “il nostro fiore più bello”.

Sono davvero tantissime le manifestazioni di affetto per la Gregoraci, che dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà si è fatta ancora di più amare da tutti quanti; in attesa di rivederla in tv, lei incanta su Instagram.