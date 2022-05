Ballando con le stelle: nomi shock per la prossima edizione

Rivelati i primi papabili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle: scopriamo insieme le prime proposte.

La scorsa edizione di Ballando con le stelle – trasmissione condotta dall’iconica Milly Carlucci – ha visto vincitrice assoluta la nota cantante Arisa. Dopo il successo delle scorse puntate, gli autori e la produzione si sono messi immediatamente in moto per creare l’ennesima stagione memorabile. Come spesso accade, nonostante dovremo attendere ancora qualche mese, sono già trapelati i concorrenti papabili per la prossima edizione di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci punta a dei volti particolarmente noti ed amati del mondo dello spettacolo italiano, inoltre – come spesso accade – la conduttrice potrebbe convocare degli ex concorrenti de’ Il cantante mascherato. Facciamo riferimento ad esempio a Bianca Guaccero, interprete della Medusa nella scorsa edizione del programma. Eppure, è un altro il nome che sta particolarmente a cuore alla conduttrice. Riuscirà a convincerlo (o convincerla) a partecipare a Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle: scopriamo i primi concorrenti

Tra i nomi trapelati negli ultimi giorni, non possiamo non citare Emanuel Caserio e Michelangelo Tommaso, rispettivamente volti protagonisti delle soap Il paradiso delle signore e Un posto al sole. Dopodiché, si è ipotizzata anche la presenza di Paola Barale, Iva Zanicchi ed Emanuela Folliero – storica annunciatrice Mediaset.

Ma la diva alla quale Milly Carlucci sta puntando è nientepopodimeno che l’iconica ed incredibile conduttrice di Domenica In, Mara Venier. Durante l’edizione di Ballando con le stelle infatti, la zia Mara ha fatto spesso riferimento alla trasmissione della collega, ammettendo di non essersi mai persa una puntata. Inoltre, un’eventuale partecipazione della Venier rappresenterebbe un vero e proprio scacco matto per Milly Carlucci, proprio per la fama e l’amore che il pubblico nutre nei confronti della conduttrice veneta.

Insomma, Ballando con le stelle non è ancora iniziato, eppure la produzione è riuscita a sviluppare una vera e propria curiosità nelle menti del pubblico a casa. Sembra che per la prossima edizione, Milly Carlucci abbia intenzione di puntare davvero in alto. Riuscirà a convincere Mara Venier? Solo il tempo ci fornirà una risposta a questa domanda.