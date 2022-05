Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 3 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave And Beautiful, per la gioia di moltissimi telespettatori che l’aspettano con molta ansia, dato che siamo ad un punto cruciale per la storia.

Infatti dopo la separazione dal marito, Suhan, ha scoperto di essere in dolce attesa, ma non sa che cosa vuole fare, anche se lei effettivamente il marito, sotto sotto lo ama, quindi vediamo insieme le anticipazioni.

Brave and Beautiful: Suhan pronta ad abortire

Iniziamo con il dire che Korhan, insieme a Sirin, sono le uniche persone felici della dolce notizia che ha Suhan ha dato loro, ovvero della gravidanza, il fratello sembra molto più entusiasta della sorella stessa, che dovrebbe vivere un momento meraviglioso.

La donna però non ha rivelato ancora nulla al marito, Cesur, che ha tutto il diretto di sapere che cosa le sta accadendo, ma dopo che hanno firmato le carte per la separazione, non ci sono buoni rapporti tra di loro.

Infatti la donna non vuole dire assolutamente nulla all’Alemadaroglu, ma il Korludag Junior, ovvero il fratello, non è assolutamente d’accordo con questa decisione presa dalla sorella, perchè l’uomo merita di sapere tutto.

Anche perchè è, giustamente, coinvolto in prima persona, ma la ragazza non da assolutamente ascolto al suo amato fratello, e prende anche una decisione dal quale non si può tornare indietro.

Ovvero, senza dire nulla a Cesur, decide di abortire, Korhan è giustamente scioccato dalla decisione e vuole fermare la sorella prima che sia troppo tardi e si penta di quello che ha fatto.

Decide, quindi, dopo aver provato lui a farle cambiare idea ma senza risultato, di andare dall’ex cognato e raccontare tutto quello che sta accadendo alla sorella, il Korludag Junior, spera che l’Alemadaroglu sia in grado di far ragionare Suhan.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per cercare di capire insieme, se l’ex marito ci riuscirà oppure anche per lui sarà un buco nell’acqua, dandovi l’appuntamento sempre dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa su Canale 5.