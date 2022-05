Bambini: elimina dal loro corpo lo zucchero rimarrai senza parole

Con un semplice esperimento, ossia eliminando lo zucchero per 10 giorni dalla dieta di ragazzi obesi dai 9 ai 18 anni, ecco cosa è emerso.

Lo zucchero è comunque molto dannoso, se in eccesso, per i bambini. Apparentemente dà energia ma non nutrimento e questo non è affatto positivo quando i bambini invece nel momento della crescita devono assumere nutrimenti.

Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non bisogna superare il 10% delle calorie totali giornaliere e di rimanere entro il 5%. Se si superano questi limiti si rischiano delle patologie importanti come il diabete oppure problemi cardiaci.

Secondo un studio condotto da una università americana, è emerso che eliminando lo zucchero aggiunto alla dieta dei bambini obesi in appena 10 giorni un abbassamento notevole del colesterolo.

Proprio questo studio ha fatto sì che lo zucchero nella dieta di alcuni bambini presi in esame era stato sostituito con alimenti ricchi di amido.

Cosa ha stabilito lo studio che è stato condotto

La ricerca ha fatto sì che a questi bambini per circa nove giorni è stato dato solo cibo preparato dall’ospedale. Con una drastica riduzione sia di zucchero che di fruttosio. Gli alimenti zuccherati sono stati sostituiti da alimenti per niente sani e ricchi di amido.

Cosa è successo dopo nove giorni? Si è assistito a una diminuzione dei disturbi legati al metabolismo. Sono diminuiti i livelli dei trigliceridi e di glicemia e i livelli d’insulina.

Ma tutto il mondo scientifico non ha avuto una buona reazione a questo studio condotto dagli americani. Soprattutto l’Università scozzese ha stabilito che quando si perde peso i loro cambiamenti metabolici possono sembrare più grandi di quello che realmente sono.

Quindi è fondamentale capire cosa accade quando il paziente ritorna alla sua vita normale. Molto strano è stato il criterio condotto dagli studiosi americani di sostituire lo zucchero con alimenti per niente sani, come gli hot dog o le patatine.

Si fa veramente fatica a credere che questi alimenti poco sani possano risultare più salutari dello zucchero. Diciamo che lo studio non ha convinto molti. In fondo il segreto per far sì che i bambini non si ammalino di patologie importanti come quelle cardiache oppure il diabete è quello di dare loro una alimentazione molto varia, anche concedendo ogni tanto qualche patatina fritta ma senza esagerare.

