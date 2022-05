Arisa: ma non porta nulla? La foto ha lasciato tutti i Fan a bocca aperta

Arisa, ma non porta davvero nulla? La foto shock che manda tutti i fan in visibilio: la cantante spicca ancora per bellezza, eccola.

Arisa continua a far vedere a tutti quanti che la voce non è l’unica qualità che possiede. Mentre continua ad emozionare con la sua musica e finisce al centro delle voci di gossip per il suo rapporto con Vito Coppola, la cantante continua a sfoggiare grande fascino e sensualità, sempre mandando un messaggio di body positive.

Proprio in questo senso, Rosalba si è prestata per un servizio fotografico scattato per la rivista Flewid, lasciando tutti senza parole; non indossa davvero nulla? La foto shock.

Arisa, ma non porta nulla? La foto shock

Che si tratti di foto in costume oppure in intimo in casa, Arisa ha dimostrato di saper sfoggiare una sensualità oltre ogni limite; molto spesso però, la cantante unisce questo ad importanti messaggi riguardanti tematiche sociali.

Vero e proprio simbolo di body positive, quando Arisa si mostra è sempre pronta a farlo per portare avanti idee a favore dell’emancipazione femminile e dell’accettazione di sé.

Per questo, è stata la modella ideale per un servizio realizzato dalla rivista Flewid, basato sulla tematica della resilienza; a scattare le foto Angelo Cricchi, anche diretto creativo del magazine che ha elogiato la cantante sui social. “Arisa è bella e lotta insieme a noi” ha scritto Cricchi nella didascalia del post che mostra la copertina del numero della rivista.

Come vediamo, sulla copertina di Flewid la cantante indossa solamente delle calze e un lungo cappotto, e pare davvero null’altro; il generoso décollété sembra essere contento a stento dalla scollatura, realizzando un vedo-non vedo shock che lascia tutti senza parole.

Anche Arisa ha pubblicato la copertina sul suo profilo Instagram, riflettendo appunto sulla tematica portante di questo servizio. ““Auguro a tutti voi di essere resilienti sempre” scrive la cantante, ancora una volta sfruttando la sua immagine per incoraggiare i suoi follower a riflettere su tematiche importanti e, soprattutto, dandogli speranza.

Tutti amano Arisa anche per questo; la cantante, oltre ad una grande artista e una donna bellissima, si rivela essere sempre una grande persona.