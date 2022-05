Una Vita anticipazioni, Antonito è in seria difficoltà: il giovane Palacios chiede aiuto, ecco cosa succede al deputato prossimamente.

Di nuovo problemi per Antonito nella prossima puntata di Una Vita. Dopo il viaggio diplomatico in Africa, il giovane Palacios è tornato piuttosto cambiato e con idee molto radicali, che ha esposto in taglienti articoli; a seguito di ciò, Ramon e Lolita hanno provato a convincerlo a moderare i toni.

Piano piano, i due sono riusciti a ‘sedare’ Antonito, comunque ancora convinto delle sue idee; stando alle anticipazioni, proprio per questo il Palacios si ritroverà in seria difficoltà, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Antonito è in seria difficoltà: cosa succede

Come abbiamo già saputo, i sindacati hanno intenzione di organizzare un grande sciopero per far valere i diritti dei lavorati; Antonito è fermamente contrario a questo gesto e invoca alla repressione, mentre il suo amico Miguel ha deciso di collaborare per difendere i lavoratori che, inevitabilmente, verranno arrestati.

Dopo aver tentato di sapere di più sull’evento dall’Olmedo, Antonito si ritroverà coinvolto negli scontri in scena ad Acaçias, rimanendo addirittura ferito; per le sue idee il deputato è uno dei bersagli dei scioperanti, ma il marito di Lolita non sembra spaventarsi e voler cedere.

La violenza, però, non si fermerà qui. Mendez ha comunicato a Marcos che in realtà il garzone della drogheria dove è stato acquistato il veleno che ha ucciso Felicia ha precedentemente mentito; non è stata Natalia Quesada a comprarlo, ma un’altra persona che ha pagato affinché i sospetti cadessero su di lei.

Quando l’investigatore privato scoprirà l’identità del vero assassino di Felicia verrà aggredito da due uomini, che lo inviteranno a mantenere il segreto usando la violenza. Mendez, da vecchio commissario della polizia, verrà piegato dalle minacce oppure continuerà a svolgere il suo lavoro come ha sempre fatto?

Intanto, grandi novità ci saranno anche per Alodia e Ignacio, che si troveranno a dover fronteggiare una situazione del tutto imprevista; al fianco del nipote di Bellita ci sarà Emilio, che tornerà proprio con Cinta in occasione della presentazione del nuovo disco della cantante.