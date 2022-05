Rompicapo, quante dita ci sono in questa mano? Sembra davvero impossibile rispondere, riesci a dare la soluzione giusta?

Se pensi che sia arrivato il momento di mettere alla prova il tuo ingegno e la tua astuzia, probabilmente questo nuovo rompicapo emerso sul web potrebbe davvero fare al caso tuo.

Riesci a capire quante dita ci sono in questa mano? Ragiona sul rompicapo e cerca di dare la risposta giusta, sembra impossibile ma alcune menti brillanti possono farcela.

Rompicapo, quante dita ci sono in questa mano? La sfida

Come si vede, nell’immagine proposta dal rompicapo sono protagoniste diverse mani, collegate una con l’altra come se si trattasse di fronde degli alberi; dalla mano più grande al centro se ne snodano via via tante altre più piccole, portando in dote altre dita.

Riesci dunque a capire quante dita ci sono in totale nell’immagine? Osserva attentamente, ragiona e cerca di dare la risposta giusta per vincere la sfida col rompicapo.

Ogni dito, come ben sappiamo, ha necessariamente bisogno del palmo di una mano; partendo da questo dettaglio fondamentale, si può procedere ad individuare le mani e moltiplicare poi per cinque, oppure partire direttamente contando ogni dito presente, anche il più piccolo.

Sei riuscito a calcolare il numero esatto di dita presenti nell’immagine? A questo punto, non ci resta che svelarti la soluzione e tutti i dettagli dietro a questo rompicapo.

In totale, sono presenti ben 5 mani secondarie e 25 terziarie, per un totale complessivo di 31 mani. Moltiplicando per 5, il numero di ogni dita per mano, otteniamo il numero di 155, ovvero la soluzione del rompicapo. Le dita nell’immagine proposta, complicata dall’illusione ottica, sono dunque 155!

Sei riuscito a trovare subito la soluzione giusta per dare la risposta corretta a questo rompicapo? Oppure le varie diramazioni ti hanno messo in crisi e ti sei ‘perso’ qualche dito?

Continua a seguirci per sfidarti con altri divertenti quiz, test visivi o rompicapi, sempre pronti a soddisfare la tua voglia di mettere alla prova varie abilità.