Rompicapo, cosa vedi? E’ un’illusione ottica incredibile che potrebbe ingannarti: metti alla prova il tuo sguardo con questa sfida.

Ancora una volta il web ci sorprende con una particolare sfida, questa volta però tutta intenta a mettere alla prova il nostro sguardo; lasciati guidare dall’istinto e mettiti alla prova per trovare la soluzione.

Cosa vedi nell’immagine? Riesci davvero a trovare l’animale nascosto? E’ un’illusione ottica davvero incredibile ma puoi trovare la soluzione; mettiti alla prova e cerca di trovarla in meno di 20 secondi.

Rompicapo, cosa vedi? E’ un’illusione ottica incredibile: trova la soluzione con l’animale nascosto

L’immagine di questo nuovo rompicapo, come si vede, ha al suo centro il volto di una donna con un rossetto rosso sfavillante; il volto, su sfondo nero, domina gran parte della scena, ma non è l’unico elemento presente.

Riesci a trovare l’intruso nel rompicapo? Osserva attentamente l’immagine e cerca di arrivare alla soluzione in meno di 20 secondi; sforza il tuo sguardo e prova a vincere la sfida.

Finito il tempo dato dal rompicapo, sei riuscito a individuare l’animale nascosto? Se ci sei riuscito hai davvero uno sguardo attento, capace anche di oltrepassare un’illusione ottica così disturbante!

Se invece non hai trovato l’animale nascosto, prova a prenderti ulteriore tempo a disposizione; lascia da parte il cronometro e osserva l’immagine fino a quando non riesci a trovare la soluzione.

Focalizzati sui dettagli, cercando di andare oltre i confini delle figure verso cui l’illusione ottica ti spinge; per aiutarti, ti diciamo di guardare attentamente il rossetto della donna, non solamente messo per bellezza a quanto pare!

Hai finalmente trovato l’intruso? A questo punto, non ci resta che svelarti la soluzione e farti vedere con certezza cosa si nasconde dietro l’illusione ottica del rompicapo.

Come si vede nell’immagine, l’animale nascosto è una gallina; l’aggiunta a posteriore dell’occhio all’animale non fa altro che rendere più visibile il suo profilo, ora facilmente individuabile.

Eri riuscito già a trovare la soluzione, oppure ti sei arreso e hai aspettato che la svelassimo? Continua a divertirti con altre sfide tra quiz e rompicapi e resta con noi!