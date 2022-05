Il paradiso delle signore 7, ecco le anticipazioni per le nuove puntate tra addi e ritorni nel cast; i rumors sull’amata fiction.

Anche per quest’anno, la fiction italiana di Rai 1 è stata un grandissimo successo; da pochissimo si è conclusa la sesta stagione con ascolti record, e tutti gli spettatori non vedono l’ora di vedere le nuove puntate.

Per la nuova stagione dovranno ancora aspettare un po’, ma intanto sembrano essere arrivate le prime anticipazioni su quella che sarà la settima stagione de Il paradiso delle signore; eccole.

Il paradiso delle signore 7, ecco le anticipazioni: chi ritorna e chi no

Finita questa stagione, cominciano già ad arrivare le prime indiscrezioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore, che andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo settembre.

Stando a quanto dichiarato dagli attori, nella nuova stagione torneranno sicuramente Adelaide ed Umberto; il personaggio interpretato da Vanessa Gravina avrà un ruolo importantissimo, perché insieme a Vittorio sarà uno dei proprietari del Paradiso.

Adelaide cercherà di vendicarsi del commendatore, che come abbiamo visto con un colpo di scena ha preferito Flora come stilista; nella sua lotta personale, la Contessa potrebbe avere come alleato anche Marcello Barbieri, che ha chiuso la sua storia con Ludovica.

Tornerà anche Marcello, con Pietro Masotti che sui social ha commentato il futuro del suo personaggio: “Sinceramente non lo so neanche io, e non vedo l’ora di scoprirlo tra un mese! Spero davvero che possa prendere l’ascensore(sociale)in quegli anni era possibile, forse più di adesso…e poi spero che possa ritrovare l’amore che lo completi, che lo perfezioni” ha rivelato.

Torneranno poi Vittorio e Umberto, con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi che hanno già confermato la loro presenza; chi potrebbe dire addio alla soap sono invece Anna, Salvo e Stefania, anche se in questo caso ci sono parecchi dubbi e si tratterebbero solo di rumors.

Presto gli spettatori potranno saperne di più sui nuovi episodi de Il paradiso delle signore, diventata in poco tempo uno degli appuntamenti televisivi più attesi quotidianamente.