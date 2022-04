Tommaso Zorzi, tutto sul nuovo programma: l’influencer, ex-vincitore del Grande Fratello Vip, è pronto a tornare in grande stile.

Dopo aver pubblicato un nuovo romanzo (tra l’altro anche presentato in una recente intervista a Verissimo) Tommaso Zorzi è pronto a tornare in televisione in grande stile.

L’influencer è molto seguito e apprezzato dal pubblico, che prova per lui affetto e simpatia; presto, potranno vederlo di nuovo in tv, tutto sul nuovo programma che lo vedrà alla conduzione.

Tommaso Zorzi, tutto sul nuovo programma per Real Time

Il sodalizio tra Real Time e Zorzi sembra continuare e rafforzarsi sempre di più con l’arrivo di nuovi programmi; di recente, abbiamo visto l’influencer sulla rete conducendo sia Drag Race Italia che After the Race, e pare che Real Time voglia ora continuare a puntare su di lui.

Uno dei programmi a lui affidati è Questa è casa mia, basato sul format di successo This is my house, in onda su BBC. In questo nuovo progetto, ad ogni puntata ci saranno quattro concorrenti, che nella sfida dovranno convincere sia il pubblico che la giuria di essere i veri proprietari dell’appartamento in questione.

Solamente uno racconterà la verità, ma l’importante è saper convincere la giuria; il vincitore si aggiudicherà un weekend in Italia in un hotel a cinque stelle e una fornitura di tessili per la casa. Di certo premi niente male, che faranno gola a moltissimi concorrenti.

Quanto alla giuria, pare sarà composta da volti molto noti al pubblico, su tutti quello di Stefania Orlando (anche lei ex-gieffina ed ex-coinquilina di Zorzi); al fianco della showgirl, cantante e conduttrice romana anche Nicola Conversa, comico ed influencer, nonché l’antiquaria e personaggio TV Roberta Tagliavini.

Il nuovo programma di Zorzi inizierà venerdì 6 maggio e sarà trasmesso in prima serata, a partire dalle 21.20, su Real Time (mentre in streaming sarà disponibile su Discovery+); ogni settimana ci sarà poi una nuova puntata con tanto divertimento.

Prossimamente poi, Tommaso condurrà sempre per Real Time Tailor Made – Chi ha la stoffa?, un altro intrigante format questa volta però incentrato sul cucito.