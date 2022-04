Dieta: aumenti di peso? Stai commettendo un errore importante

Aumenti di peso nel bel mezzo della dieta? Attenzione: probabilmente stai commettendo un errore molto comune.

Il concetto di dieta ipocalorica si riassume fondamentalmente della creazione di un vero e proprio deficit calorico: arriviamo ad assumere meno calorie di quante ne consumiamo. Questo passaggio comporta inevitabilmente la perdita di grasso, peso e ritenzione di liquidi. Tuttavia, considerare esclusivamente l’alimentazione nella dieta, significa seguire un ragionamento ed approccio scorretto per il perseguimento del nostro obiettivo.

I due fattori – con cui qualsiasi soggetto debba fare i conti in fase di dimagrimento – sono fondamentalmente due: forza di volontà e pazienza. Per eseguire una dieta corretta e vedere i risultati, questi due principi sono importantissimi. Diffidate infatti dei siti web che sostengono di potervi far perdere 10kg in 3 giorni – parliamo di regimi alimentari pericolosi e la maggior parte delle volte fasulli. Per dimagrire servirà tempo, costanza e dedizione, ma soprattutto dovete evitare un errore comportamentale molto comune. Scopriamo insieme quale.

Dieta: l’errore che ti porta ad aumentare di peso

Per controllare i risultati della dieta ipocalorica, il comportamento più comune risiede ovviamente nell’uso della bilancia. Si consiglia di controllare il proprio peso la mattina presto a stomaco vuoto, di usare sempre la stessa bilancia e di pesarsi sempre alla stessa ora. Tuttavia, anche il rapporto con la bilancia deve essere vissuto serenamente e – soprattutto – deve seguire un determinato criterio.

L’errore più comune infatti si riassume nel controllo del peso giornaliero: non bisogna mai pesarsi tutti i giorni, in quanto è sufficiente controllare i risultati una volta a settimana. Pesarsi tutti i giorni comporta una vera dipendenza dalla bilancia, i risultati non sono veritieri in relazione alla dieta che state seguendo: se ad esempio un giorno avete bevuto meno, oppure avete consumato una pizza – il giorno dopo potreste pesare fino ai 2kg in più.

Vedere l’aumento di peso repentino può demoralizzarvi, portandovi alla rinuncia della dieta. Per questo motivo, diffidate degli sbalzi tra un giorno e l’altro, ciò che conta davvero è la diminuzione del peso diffusa nell’arco del tempo. Ricordatevi che il peso è terribilmente fluido ed influenzato dal vostro comportamento del giorno precedente, per questo motivo consigliamo di pesarvi 3/4 volte al mese. Non di più.