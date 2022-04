Astrologia: ecco i tuoi complessi in base al segno

Sei curioso di scoprire quali sono i tuoi complessi in base al tuo segno zodiacale? Ognuno di noi ha delle insicurezze nel proprio subconscio, ma grazie all’astrologia è possibile riconoscerle e cercare di accettarle. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sempre più persone decidono di affidarsi all’oroscopo per scoprire come potrebbe andare la propria giornata o addirittura per prendere una decisione importante. Ma non solo, grazie all’astrologia possiamo capire anche molte cose sulle persone, infatti ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche ben precise.

Spesso quando leggiamo il nostro profilo sull’oroscopo, rimaniamo senza parole questo perché nella maggior parte dei casi azzecca il nostro carattere.

I poterei dell’astrologia non sono di certo finiti qui, infatti oggi, grazie alle stelle vi aiuteremo a capire quali sono i vostri complessi, in base al vostro segno zodiacale.

Siete curiosi di scoprire la verità? Vediamola insieme.

Oroscopo: ecco i complessi di ogni segno zodiacale

Ogni persona ha incise dento di se delle ferite o dei complessi che sono difficili da mandar giù. Spesso per colpa di questi, risultiamo insicuri e facciamo fatica ad accettarci. Se sei curioso di scoprire quali sono i tuoi complessi, ti consigliamo di leggere le caratteristiche del tuo segno zodiacale qui sotto.

Ariete: questo è uno dei segni più sicuri dello zodiaco, infatti cerca sempre di essere perfetto in ogni situazione. Se non riesce a fare bella figura va su tutte le furie.

questo è uno dei segni più sicuri dello zodiaco, infatti cerca sempre di essere perfetto in ogni situazione. Se non riesce a fare bella figura va su tutte le furie. Toro: questo segno è ossessionato dalle sue ansie, spesso si fa mille fisse sul suo aspetti fisico e non si piace mai. Cerca sempre di migliorarsi, ma alla fine non si accetta.

questo segno è ossessionato dalle sue ansie, spesso si fa mille fisse sul suo aspetti fisico e non si piace mai. Cerca sempre di migliorarsi, ma alla fine non si accetta. Gemelli: questo segno ama prendersi cura di sé, ha un ossessione per la propria dentatura, vuole che siano sempre bianchissimi.

questo segno ama prendersi cura di sé, ha un ossessione per la propria dentatura, vuole che siano sempre bianchissimi. Cancro: questo segno non è mai soddisfatto, pretende sempre il meglio sopratutto se si tratta del proprio fisico. Prova ad abbellirlo in ogni modo, con tatuaggi ad esempio.

questo segno non è mai soddisfatto, pretende sempre il meglio sopratutto se si tratta del proprio fisico. Prova ad abbellirlo in ogni modo, con tatuaggi ad esempio. Leone: questo segno ama stare al centro dell’attenzione, vuole sempre fare buona impressione. Si focalizza sull’aspetto del suo naso che ritiene come scomposto e fuori posto

questo segno ama stare al centro dell’attenzione, vuole sempre fare buona impressione. Si focalizza sull’aspetto del suo naso che ritiene come scomposto e fuori posto Vergine: questo segno è sempre super organizzato, per questo cerca sempre di fare buona impressione. I suoi complessi si presentano quando non riesce a realizzare una cosa alla perfezione.

questo segno è sempre super organizzato, per questo cerca sempre di fare buona impressione. I suoi complessi si presentano quando non riesce a realizzare una cosa alla perfezione. Bilancia: è un segno che ama lavorare sul proprio fisico, spesso però crede di avere le gambe troppo grosse.

è un segno che ama lavorare sul proprio fisico, spesso però crede di avere le gambe troppo grosse. Scorpione: questo è un segno molto insicuro, spesso non parla per paura di dire qualcosa fuori posto.

questo è un segno molto insicuro, spesso non parla per paura di dire qualcosa fuori posto. Sagittario: il suo complesso sta nel vedersi brutto, non gli piacciono le labbra e le proprie orecchie.

il suo complesso sta nel vedersi brutto, non gli piacciono le labbra e le proprie orecchie. Capricorno: questo segno non ama sorridere e ha il complesso di non essere fotogenico.

questo segno non ama sorridere e ha il complesso di non essere fotogenico. Acquario: ha il complesso dell’estate, non ama mostrare il suo fisico perché so vde sempre fuori forma.

ha il complesso dell’estate, non ama mostrare il suo fisico perché so vde sempre fuori forma. Pesci: questo segno è ossessionato dagli odori del corpo, infatti cerca sempre di essere super profumato.

Ora che sapete esattamente quali sono i vostri complessi potete decidere di combatterli. Voi cosa ne pensate?