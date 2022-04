Test: cosa vedi? Ecco cosa rivela sul tuo carattere

Proviamo a smascherare i lati nascosti del tuo carattere: osserva attentamente l’immagine e svolgi il test.

Ognuno di noi, sviluppa un determinato carattere che lo distingue da tutti gli altri. Eppure, esistono alcune peculiarità che accomunano vari gruppi di persone ed è proprio su quegli elementi che la psicologia fonda la sua base scientifica. Uno degli strumenti più diffusi, consiste nella risoluzione di test semplicissimi, in grado di portare alla luce il diverso metodo di approccio di un determinato soggetto rispetto al mondo circostante.

In relazione a questo, abbiamo deciso di proporvi un test della personalità, il quale si serve fondamentalmente di un’illusione ottica. L’immagine che avete di fronte, nasconde una duplice natura: in essa potrete focalizzare il volto di una donna, oppure due cavalli imbizzarriti. In base alla vostra risposta, vi riveleremo alcune peculiarità nascoste del vostro carattere.

Test – Soluzioni

Volto di donna

La donna rappresenta gli animi determinati, risoluti, capaci ed efficienti. Facciamo riferimento a tutte quelle persone che hanno ben chiara la concezione che si vive una volta sola e per questo motivo cercano di seguire tutte quelle esperienze ed energie in grado di arricchirli. Se avete focalizzato prima il volto della donna, significa che amate fantasticare sui nuovi obiettivi da perseguire e – successivamente – fate di tutto pur di realizzarli. Nel momento in cui qualcosa (o qualcuno) vi appassiona veramente, diventate dei veri guerrieri. Pianificazione e carpe diem – sono i due fattori che riassumono l’essenza del vostro stile di vita.

Cavalli

I cavalli rappresentano il presente, l’assaporare ciò che ti offre la giornata. Tutti coloro che hanno focalizzato prima i due cavalli, tendono ad evitare ogni progetto. Generalmente, amano sognare, ma sono consapevoli che molti obiettivi rimarranno dei dolci ricordi. In sostanza, facciamo riferimento ai sognatori, ai creativi e anche a quegli animi un po’ vagabondi. La filosofia del “dolce far niente” li descrive alla perfezione.