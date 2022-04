Rompicapo dell’avocado: impossibile risolverlo, prova!

Rompicapo dell’avocado, sembra quasi impossibile risolverlo! Mettiti alla prova e cerca di trovare la soluzione giusta.

Anche con l’arrivo della primavera e delle belle giornate non mancano le sfide intellettive sul web, tanto che continuano ad emergere nuovi test visivi, quiz e rompicapi pronti a mettere alla prova le nostre abilità.

Questo nuovo rompicapo emerso sfida l’occhio del lettore a trovare l’avocado diverso dagli altri nell’immagine; riesci a localizzarlo in solamente 10 secondi? Cerca di risolverlo!

Rompicapo dell’avocado, sembra quasi impossibile risolverlo: trova quello diverso

Come vediamo, questo rompicapo si basa su un’immagine che vede al suo centro una serie di avocado, un frutto molto gustoso e utilizzato in cucina; nell’immagine, lo vediamo rappresentato anche in maniera molto carina, anche se uno è diverso dagli altri.

Riesci a trovare l” intruso’ in solamente 10 secondi? Fai partire il tempo e guarda attentamente l’immagine alla ricerca della soluzione di questo rompicapo, sicuramente non tra i più facili.

Una volta finito il tempo a disposizione, sei riuscito a trovare l’avocado diverso rispetto agli altri? Nel caso la risposta fosse sì, ti facciamo davvero tanti complimenti perché non era per nulla facile.

Se invece non sei riuscito ad individuarlo in dieci secondi, prova a prendertene qualcuno in più; non mollare e continua ad osservare l’immagine, cercando ogni dettaglio che ti possa essere utile.

Come indizio, possiamo dirti che l’avocado in questione ha il nocciolo a forma di cuore: evidentemente, è molto più romantico degli altri! Guarda con attenzione e cerca di individuarlo.

A questo punto, dopo averti dato anche un indizio, è arrivato il momento di svelarti la soluzione e farti vedere dove si trova precisamente l’avocado ‘intruso’ nell’immagine.

Come si vede, l’avocado col nocciolo a forma di cuore si trova in basso a sinistra nell’immagine; sicuramente, a vederlo è davvero molto tenero con la sua particolarità!

Eri già riuscito ad individuarlo entro il tempo limite di dieci secondi? Continua a seguirci per metterti alla prova con altre sfide visive e non solo tra quiz, test e rompicapi.