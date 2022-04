La morte di Giulia, per il momento, resta un mistero. La ragazza era sana e sportiva. Aveva iniziato a sentirsi poco bene nel pomeriggio di sabato 23 aprile, proprio mentre si stava allenando in palestra. Tornata a casa, u no dei suoi fratelli, l’ha trovata svenuta in bagno. I soccorsi, subito chiamati, hanno tentato per un’ora di rianimare la 26enne e l’hanno trasportata all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Purtroppo non c’è stato niente da fare: i sanitari hanno solo potuto constatare la morte. Una morte improvvisa e inspiegabile. Ora sarà l’autopsia a fare chiarezza circa le ragioni del decesso di Giulia. La giovane era molto conosciuta e benvoluta a Castelbelforte. Lavorava come educatrice in un istituto per diversamente abili.