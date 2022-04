Rompicapo: sei attento? Trova l’errore è incredibile

Rompicapo, sei davvero attento? Mettiti alla prova e trova l’errore nascosto nell’immagine, è veramente incredibile e difficile individuarlo.

Le sfide intellettive non finiscono mai, perché sul web continuano ad emergere nuovi quiz e rompicapi pronti a divertire tutti quanti i lettori; tra una sfida e l’altra, non mancheranno sicuramente piacevoli momenti d’intrattenimento.

Questa volta, il rompicapo sfida a trovare l’errore nell’immagine proposta; sei davvero attento? Mettiti alla prova e cerca di individuare la soluzione, farlo è veramente molto difficile: ci riesci in soli 20 secondi?

Rompicapo, sei davvero attento? Mettiti alla prova e trova l’errore nascosto: la sfida

Come vediamo, l’immagine proposta ha come protagonista un quadretto domestico, con una mamma e i suoi due bambini in cucina intenti a preparare il pranzo o la cena. Sembrerebbe tutto nella norma, se non fosse per il fatto che nell’immagine si nasconde un errore…riesci a trovarlo in solamente 20 secondi? Mettiti alla prova dando il via al tempo e cerca di vincere la sfida!

Se sei riuscito a trovare subito l’errore, hai davvero una grande abilità d’osservazione e sei davvero attento; ti meriti sicuramente i complimenti di tutti! In caso invece non sei ancora arrivato alla soluzione entro il tempo limite, prenditi qualche secondo in più e continua ad osservare.

Cerca di guardare attentamente ogni dettaglio, riportando alla vita reale; focalizzati sugli alimenti presenti sul tavolo e non farti sfuggire veramente nulla…è lì che si trova l’errore!

Dopo questo indizio, sei finalmente riuscito a capire cosa c’è che non va? In caso la risposta sia negativa, è arrivato ora il momento di svelarti la soluzione di questo rompicapo.

Guardando bene, notiamo infatti che il contenitore delle uova ha ben 14 spazi, una cosa che non si vede praticamente mai! Un formato sicuramente extra-large per le uova che però, per quanto forse possa essere comodo per alcuni, consiste nell’errore dell’immagine.

Eri riuscito a scovare questo particolare dettaglio entro il tempo limite? Se ti sei divertito, proponi il rompicapo agli amici e continua a seguirci per altre interessanti sfide.