Stelle: sei geloso? Dipende dal tuo segno, guarda

Segni Zodiacali: Quanto sei geloso in una relazione? Chi fra tutto lo zodiaco lo è di più? Scoprilo con noi, leggendo questo articolo.

Le stelle, gli astri possono influenzare molto il nostro cammino, la nostra vita. Oggi scopriremo chi fra tutti i segni zodiacali è il più geloso.

Ariete: questo è uno dei segni più tranquilli di tutto lo zodiaco, ma non appena scopre che il partner lo sta prendendo in giro va su tutte le furie.

Toro: è uno dei segni più geloso e più possessivo di tutto lo zodiaco. Non dà fiducia a tutti quanti, solo a chi ritiene veramente amico. Non potrebbe mai perdonare un tradimento da parte del partner.

Gemelli: a differenza del Toro, questo è un segno molto infedele. Conosce molto bene quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma nonostante questo lui ci cade sempre.

Segni Zodiacali: chi è il più geloso?

Cancro: al centro del suo mondo mette sempre la coppia. È molto protettivo nei confronti del partner. Forse un po’ troppo.

Leone: Non riesce mai a capire dove sbaglia e non ammette mai i suoi errori. Ogni volta che supera i limiti, infatti, non riesce a comprendere dove ha sbagliato. E fa finta di nulla.

Vergine: è uno dei segni più diffidenti che c’è. Per questo quando il suo partner commette un errore, lui è pronto a rinfacciargli tutto.

Bilancia: non riesce a perdonare il proprio partner mai, neanche se commette un piccolo errore. E’ uno dei segni troppo geloso di tutto lo zodiaco.

Scorpione: anche se non lo da a vedere, lo scorpione è molto geloso. Non perdona il proprio partner molto facilmente. Sa sempre quello che vuole e come ottenerlo. Ma forse la sua gelosia potrebbe rappresentare un problema.

Sagittario: è uno dei segni più buono. Quando litiga con il partner riesce sempre a perdonare tutti, senza farsi nessun problema.

Capricorno: è un tipo molto enigmatico. Non si riesce mai a capire cosa prova. Se hai una relazione con questo segno, di certo, non puoi annoiarti.

Acquario: questo è il segno meno geloso di tutto lo zodiaco. È anche molto tranquillo e riesce a perdonare sempre il partner. Però, non ve ne approfittate!

Pesci: questo segno è come lo scorpione: non dimostrano mai la loro gelosia, ma lo sono!