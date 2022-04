Elisabetta Canalis, la foto in costume è da perdere la testa: la conduttrice si prepara all’estate sfoggiando un fisico da urlo.

Mancano solamente poche settimane e poi sarà di nuovo estate, tempo di sole, mare e bikini. Alcune vip (tra cui l’eterna Alessia Marcuzzi) hanno già iniziato a sfoggiare vari costumi e non poteva di certo mancare all’elenco la Canalis, che da quando ha avuto il ruolo di velina a Striscia la Notizia è entrata nel cuore di tutti gli spettatori.

Mostrandosi su Instagram, Eli ha recentemente pubblicato una foto in costume veramente da far perdere la testa; ogni volta la conduttrice riesce a sorprendere e si prepara all’estate sfoggiando un fisico da urlo.

Elisabetta Canalis, la foto in costume è da perdere la testa: meravigliosa

Costantemente, sui social della conduttrice possiamo capire il perché, ormai da decenni, in molti la considerano una delle donne del mondo dello spettacolo più belle; i lineamenti mediterranei e il corpo scolpito rendono Eli una delle più amate da varie generazioni.

Mentre continua la sua carriera come conduttrice, in attesa anche di tuffarsi in nuovi progetti, Eli comincia già a godersi il sole e le belle giornate; nel nuovo post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, la Canalis sfoggia un costume che lascia ancora tutti senza fiato.

Appoggiata ad un albero, la Canalis tiene gli occhiali da sole in mano e sfoggia un corpo alleanto e tonico; da amante del fintess, Eli si allena costantemente e il bikini mette in evidenza i frutti.

Bella come non mai, il bikini contiene a stento il florido décollété della Canalis, mentre le gambe della conduttrice rubano la scena; una foto meravigliosa, veramente da perdere la testa.

Come succede praticamente quasi sempre, pioggia di like per la foto della Canalis, che riceve di nuovo l’ondata d’affetto dei suoi fan; nei commenti si sprecano i complimenti, sia dei fan che di altri vip.

Katherine Kelly Long, storica attrice di Brooke in Beautiful, esprime la sua ammirazione pubblicando due emoticon con gli occhi a cuoricino, mentre secondo qualcuno con questa foto la conduttrice “fa esplodere l’Instagram”.