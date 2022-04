Una Vita, Marcos vuole lui nella sua vita: il Bacigalupe è convinto che possa aiutarlo, ecco le anticipazioni per la serie spagnola.

Proseguono senza sosta le trame di Una Vita, con Felipe che pare sempre più preoccupato per Natalia Quesada e affascinato da lei; dopo la diffidenza iniziale, l’avvocato si sta avvicinando alla giovane messicana e tra i due potrebbe davvero nascere qualcosa.

Intanto, Marcos (dopo aver ordinato l’aggressione di Natalia) cerca di rispondere alle mosse dei suoi nemici e cerca di riportare lui nella sua vita; ecco le anticipazioni per i prossimi episodi della soap spagnola.

Una Vita, Marcos vuole lui nella sua vita: il Bacigalupe lo vede come alleato perfetto

Dopo il ricatto di Genoveva e l’inganno organizzato con Aurelio Quesada, Marcos è con le spalle al muro e sempre più isolato; i due sono dei potenti nemici, ma il Bacigalupe non ha nessuna intenzione di soccombere.

Sempre più convinto di vendicarsi una volta per tutte dei Quesada, dopo il tentato omicidio fallito di Natalia cercherà di studiare mosse alternative cercando nuovi alleati; stando alle anticipazioni, il Bacigalupe cercherà di riavvicinare Miguel Olmedo invitandolo a collaborare con lui.

Sia Marcos che Miguel potrebbero essere degli ottimi alleati, specie perché l’Olmedo sembra ancora provare qualcosa per la figlia del Bacigalupe, Anabel, finita di nuovo fra le braccia di Aurelio.

Marcos proporrà dunque al giovane avvocato di tornare al suo servizio, promettendo di fare in modo che Anabel ritorni sui suoi passi e decida di ristabilire il fidanzamento con Miguel; a questo punto, spetta solamente al giovane Olmedo decidere del suo futuro, mentre continua il suo impegno coi sindacati e continua ad interagire con Daniela, affascinante cameriera del ristorante dei nonni.

Il coinvolgimento di Miguel negli affari dei sindacati non piace per nulla ad Antonito, che contro di loro e contro gli anarchici si è energicamente scagliato in un articolo; Ramon continuerà i suoi tentativi di dissuadere il figlio dal continuare a coltivare le sue idee estremiste, finendo per avere di nuovo con lui un durissimo scontro.