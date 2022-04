Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente il noto attore ed imitatore Massimo Lopez, lasciando tutti senza parole.

Oggi vi vogliamo parlare di una recente intervista che ha rilasciato uno dei componenti del mitico gruppo Lopez, Solenghi, Marchesini che ha lasciato veramente tutti sotto shock per quanto dichiarato.

Stiamo parlando di una confessione che ha spiazzata e commosso lo stesso protagonista, nel ricordarla, ovvero Massimo Lopez, ma cerchiamo di capire meglio insieme nel dettaglio quanto accaduto.

Massimo Lopez: la confessione shock sulla sua salute

Iniziamo con il dire che la bellissima intervista è stata rilasciato alle pagine del Corriere della sera ed ha parlato per la prima volta dell’infarto che lo ha colpito pochi mesi addietro, dopo il primo che è avvenuto nel 2017 mentre si trovava sul palco.

Del primo, ovviamente si è saputa subito la notizia, mentre per questo recente è la prima volta che ne parla, perchè Massimo Lopez è sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Dopo queste problematiche ha poi indicato che la sua percezione di felicità è cambiata rispetto a prima e vede il modo in un modo diverso, ed ha aggiunto, per quanto riguarda il secondo malore che è stato diverso dal primo, anche più intenso.

Le sue parole sono state le seguenti:

“…il secondo è stato ancora più drammatico, perchè ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente. Dico questo perchè dopo ogni momento così delicato ho sempre cercato di “ritrovare” la vita, di vedere da vicino le cose che contano….”

In questo momento si trova nuovamente al lavoro con il suo amico e compagno di una vita, Tullio Solenghi, come succedeva in passato i due sono davvero molto legati, una vera e propria famiglia, come con Anna, c’era un legame profondo.

Per chi non lo sapesse, il trio si è incontrato per la prima volta in una sala di doppiaggio per alcuni cartoni giapponesi, e durante il lavoro si divertivano moltissimo, e spesso cambiavano le battute, ed i produttori si arrabbiavano.

Quando hanno fatto la parodia dei Promessi Sposi, sono stati un punto di riferimento per moltissimi italiani che ancora la ricordano con estremo affetto, Massimo ha anche ricordato un particolare.

Mentre giravano, si era preso una pausa per andare al bar e poi si mise a giocare a flipper, ma tutti lo guardavano in modo strano, il motivo? Era vestito da Monaca di Monza! Massimo ricorda quei momenti come i più divertenti della sua vita.

Ha avuto anche il piacere di essere contattato da Mina che lo ha sentito cantare nella sigla finale dei Promessi Sposi dove cantava Lucy nei panni di Manzoni, ovviamente il tutto modo molto improbabile.

Ma la Tigre di Cremona gli fece i complimenti e lo invitò an che a casa sua, cosa che Massimo in un primo momento pensava ad uno scherzo, ma poi capì che non era così, e fu così che incise un pezzo nell’album Canarino Mannaro.

Insomma Massimo ha condiviso un momento che poteva essere molto drammatico della sua vita privata, per quanto riguarda il nuovo problema al cuore, ma anche momenti divertenti come l’aneddoto mentre giravano i Promessi Sposi!