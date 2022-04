Vediamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata per quanto riguarda l’amato soap opera che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 18 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave And Beautiful, dove le storie si stanno complicando sempre di più e sembra veramente difficile riuscirci a staccare dal piccolo schermo.

Come abbiamo visto, Cahide ha finalmente confessato che aveva inventato la gravidanza e che aveva ingaggiato un’altra donna per avere poi il piccolo, ma adesso, è veramente in dolce attesa ed ha voluto confessare tutto al marito.

Brave and Beautiful: Cesur le dice addio per sempre

Per quanto riguarda, invece Suhan è assolutamente decisa che vuole il divorzio dal bel marito Cesur, che non capisce coma mai la moglie ha preso questa decisione, ma poi alla fine confessa tutto.

La donna, infatti, è veramente stanca delle continue liti, e della guerra che si stanno facendo lui e Tashin, ma l’uomo pensa che il vero motivo sia ben altro, anche se non è così e lei ha dato parola al padre che in cambio avrà la verità sulla morte, avvolta dal mistero, di Hasan.

Ma Cesur non è assolutamente d’accordo con il divorzio, tanto che non è si minimamente presentato in tribunale, e dopo una conversazione molto accesa tra ai due, riescono a parlare in modo più tranquillo.

I due, infatti, riescono ad arrivare ad un accordo, ovvero quando ci sarà la nuova udienza, l’Alemdaroglu ci sarà in tribunale per firmare le carte, e la donna ovviamente resta senza parole.

La donna è felice, se così possiamo dire, perchè pensava che il marito non sarebbe venuto nemmeno alla successiva convocazione in tribunale per il loro divorzio, e sembra anche molto determinato a firmare tutte le carte.

Tutti e due, quindi, vogliono mettere fine al loro matrimonio e la Korlundag è veramente senza parole per l’atteggiamento dell’Alemdaroglu, ma forse c’è qualche altro segreto sotto?

Per quanto riguarda Korhan è assolutamente inamovibile, non vuole più vedere né Cahide e né Bulent, i rapporti si sono rovinati e sono finiti per sempre, non c’è nulla da fare, anche perchè per il Korludag, Aydinbas e Cahide sono amanti.

Il giovane, infatti, ha ascoltato una chicchierata tra Sirin e Rayhan e pensa che i due si vedano di nascosto perchè sono amanti, ed il Bulet vuole che le vengano spiegate le cose ma Korhan non lo fa parlare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 per capire che cosa sta accadendo veramente.