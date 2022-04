Rompicapo: vedi la parola nascosta? Impossibile

Ecco per te un nuovo rompicapo che metterà alla prova le tue abilità. Pensi di riuscire a risolverlo? Trova la parola nascosta.

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo rompicapo che ti farà andare fuori di testa e metterà alla prova le tue abilità. Ci sono molte possibilità che tu non riesca a risolvere il test, cerca dunque di mettere tutto te stesso per raggiungere il tuo scopo.

Giochi come questi, infatti, sono utilissimi per passare il tempo e divertisti. Tuttavia, sono eccezionali per tenere allenato il tuo cervello. Dunque, mettiti alla prova, trova la parola nascosta e misura le tue abilità logico-cognitive e prova a sfidare anche i tuoi amici.

Riesci a trovare la parola nascosta? Risolvi il rompicapo

Anche oggi vogliamo mettere alla prova le tue abilità di concentrazione e di ragionamento. Dunque, ti proponiamo questo rompicapo molto interessante che ha letteralmente spopolato sul web. Sui social network, infatti, migliaia di utenti si stanno sfidando per stabilire chi è il migliore.

Il rompicapo di oggi è molto semplice: tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e cercare di trovare la parola nascosta. Pensi di essere in grado di risolvere l’enigma e trovare la parola nascosta all’interno del volto nell’immagine?

In moltissimi hanno mollato dopo aver guardato e riguardato l’immagine, senza però successo. Ma il consiglio che possiamo darti è quello di raccogliere tutta la concentrazione possibile, senza darsi per vinti e lasciarsi ingannare dagli ostacoli volutamente inseriti dall’autore dell’illustrazione.

All’interno dell’immagine è nascosta una parola di lingua inglese abbastanza conosciuta, ma che farete fatica a trovare. Per raggiungere l’obiettivo, ti consigliamo di guardare con attenzione l’immagine, senza lasciarti distrarre da ciò che hai in torno. È facile, infatti, perdersi d’animo e preferire lasciare perdere, andando subito a leggere la soluzione del rompicapo, tuttavia non è mai sbagliato tentare.

Arrivati a questo punto, dunque, possiamo fornirvi la soluzione al rompicapo appena proposto. Ecco, quindi, di seguito dov’era nascosta la parola del test.

Nell’illustrazione appena pubblicata, infatti, potete notare come nella parte bassa del volto si nasconda la parola “Liar”. Questa parola, infatti, vuol dire “bugiardo”. Sembra piuttosto attinente all’inganno del rompicapo vero? Se hai risolto il test prima della soluzione ti facciamo i nostri complimenti.