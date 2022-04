Verissimo anticipazioni, ospiti bomba da Silvia Toffanin: tantissimi nomi da urlo anche per questo nuovo week end festivo su Canale 5.

Anche in concomitanza di Pasqua, Silvia Toffanin continuerà a proporre al pubblico grandi nomi e grandi interviste, allietando con forti emozioni il fine settimana del pubblico di Canale 5.

Per la puntata di questo sabato sono previsti davvero nomi da urlo, con la novità riguardante la domenica di Pasqua; nonostante il programma sia registrato, come prevedibile Verissimo non andrà in onda il 17 aprile. Ci penserà l’unico appuntamento del sabato però a sopperire alla mancanza del doppio appuntamento; ecco i nomi.

Verissimo anticipazioni, ospiti bomba da Silvia Toffanin: i nomi per questo sabato

Nella lunga cavalcata di questa stagione televisiva, con un inedito doppio appuntamento nel week-end, la Toffanin ha già proposto al pubblico nomi davvero incredibili.

Non è da meno questo sabato pre-pasquale, che avrà il compito di non far sentire la mancanza del programma nella giornata di festa; per questo, in studio con lei la Toffanin ha voluto davvero nomi d’eccezione.

Si parte con la campionessa di sci Federica Brignone, con la sua vita tra sport e non solo; come sempre poi, grande spazio al talent show di Maria De Filippi, Amici 21, con una particolare intervista al giudice Stash, frontman dei The Kolors.

Oltre a lui, per Amici saranno protagonisti anche Aisha e Crytical, due degli ultimi allievi eliminati. Passando ad un altro grande programma di Canale 5, terminato il Grande Fratello Vip la Toffanin è prontissima ad accogliere tanti nomi di spicco de L’Isola dei Famosi.

Per questo sabato si parte con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Vladimir Luxuria, impegnata di nuovo come opinionista in studio a fianco di Ilary Blasi e Nicola Savino. Oltre a lei, spazio anche per l’ex naufraga Roberta Morise.

Stando a quanto riportato, questo week-end festivo sarà il primo di una lunga serie, da qui a fine stagione, di fine settimana senza la doppia puntata di Verissimo; la formula formato doppio del programma pare aver funzionato, ma da qui a fine stagione andrà in onda solo il sabato e ancora non è chiaro se verrà riproposta anche per l’anno prossimo.