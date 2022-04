Vediamo insieme quali sono i segni dello zodiaco che sono maggiormente oscuri e che lasciano sempre un certo mistero su quello che fanno.

Tutti noi amiamo passare del tempo in totale relax e vogliamo distogliere la mente da tutte le mille preoccupazioni che ci sono, e quindi una occhiatina all’oroscopo la diamo tutti, confessiamolo.

Oggi però non vi vogliamo dire come sarà la prossima settimana e cosa accadrà ma semplicemente indicarvi quali sono i segni dello zodiaco che in modo particolare hanno un mood veramente oscuro.

Stelle: ecco i segni più oscuri che ci sono

Quindi non ci perdiamo in troppe parole superflue ed andiamo diritti al sodo a vedere quali sono e se magari ci siamo anche noi o qualche persona a noi cara, quindi iniziamo con il primo segno.

Partiamo dal Sagittario, che è sempre molto creativa in tutto e super indipendente, ma molto spesso non riesce ad esprimere tutto quello che pensa o che vuole fare, anche se spesso è ottimista.

Ma quando non ha voglia di fare nulla e non vuole mostrarlo agli altri diventa veramente impossibile capire che cosa gli passa per la testa ed ovviamente diventa molto cupa.

Il prossimo segno è quello dei Gemelli, che ha un animo veramente impossibile da decifrare, praticamente le persone che la conoscono veramente si possono contare sulle dita di una mano, e sono anche troppi.

Chi è nato sotto questo segno non riesce mai a far vedere come sono fatti veramente perchè hanno sempre paura di sbagliare e proprio questo modo di fare li rende veramente cupi, forse il motivo sono le tante personalità che hanno e che non riescono a gestire completamente.

L’ultimo segno è quello della Bilancia, che è sempre una persona adorabile per il suo enorme ottimismo ma se una cosa non viene come l’aveva pensata è la fine, è meglio allontanarsi da chi è nato sotto questo segno.

Capire cosa pensa veramente in alcuni momenti della sua vita è praticamente impossibile, ma se qualcosa va male rispetto a come era stata pensata, chi è nato sotto il segno della bilancia, ci pensa molto ma poi forse riesce a far emergere tutta la sua personalità.

Dipende quanto questa cosa gli stava veramente a cuore, altrimenti resta cubo ed è meglio scappare lontano.

E voi siete uno tra questi segni oppure conoscete una persona a voi cara che lo è? Continuate a seguirci per avere sempre nuove informazioni su i vari segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.