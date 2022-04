Soleil Sorge shock, ecco cosa farà a breve: l’ex-gieffina continua ad essere protagonista, notizia veramente sorprendente per lei.

Da settembre ad oggi, una delle protagoniste indiscusse della nostra televisione è sicuramente lei, Soleil Sorge. L’ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, modella ed influencer, si è messa in mostra nella casa del Grande Fratello Vip, a prescindere dal rapporto con Alex Belli.

Per la sua personalità e il suo talento, la Sorge è stata subito scelta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show da Barbara D’Urso; nemmeno il tempo di tornare a casa che la Sorge è tornata di nuovo in tv. Le novità per lei però non finiscono qui: ecco cosa farà prossimamente, davvero da non credere.

Soleil Sorge shock, ecco cosa farà a breve:: notizia incredibile per lei

Sin dalla sua permanenza nella casa del reality show di Canale 5, erano tutti convinti che Soleil fosse solamente all’inizio della sua carriera televisiva; infatti, una volta uscita è stata subito coinvolta in un nuovo progetto.

La sua collaborazione con Mediaset potrebbe però non limitarsi solamente a La Pupa e il Secchione Show; per la Sorge pare essere davvero arrivato il momento di fare il salto di qualità.

Stando a quanto si vocifera infatti, Mediaset vorrebbe offrire a Soleil la conduzione di X-Style, storico programma dedicato alla moda; la Sorge sarebbe il nuovo volto (e la nuova voce) del noto rotocalco in seconda serata, fino al momento guidato da Giorgia Venturini.

La conduttrice presto diventerà mamma e sarà dunque impegnata con la maternità; per sostituirla, sembra davvero che la Sorge sia la candidata numero 1. D’altronde, oltre che personalità da vendere, Soleil ha dimostrato di essere colta e di buon gusto, qualità che potrebbero rendere davvero perfetto il suo profilo per la conduzione di X-Style a partire da settembre.

Sembra quindi sia davvero arrivato il momento per la carriera di Soleil di ricevere l’impennata decisiva, con un programma tutto suo; la Sorge si prepara ad essere sempre più protagonista, in tv e non solo.