Una Vita anticipazioni, Lolita completamente senza parole: la donna non crede a quanto sente, ecco cosa succede.

Lolita è stata sul punto di morire, ma miracolosamente è riuscita a guarire dalla malattia che l’affliggeva facendo così felici tutti i Palacios. Nonostante ora debba convivere con le nuove convinzioni di Antonito, più conservatrici che mai, la bottegaia può finalmente sorridere; i problemi con Natalia Quesada non sono però dimenticati.

La giovane messicana non riesce a strappare il perdono di Lolita e così chiede aiuto a Felipe; la donna resta completamente senza parole dopo aver sentito queste cose, ecco cosa succede.

Una Vita anticipazioni, Lolita completamente senza parole: cosa succede

Su espressa richiesta di Genoveva, Natalia Quesada ha iniziato a sedurre Felipe; dopo i primi tentativi falliti, la messicana è riuscita a conquistare la fiducia dell’avvocato presentandosi come una vittima dell’ex-moglie.

Continuando col suo intrigo, la Quesada chiede aiuto a Felipe per ottenere il perdono di Lolita; convinto della sua buonafede, l’avvocato mette in atto un piano che risolverà la situazione una volta per tutte.

Col consenso di Fabiana, fa sì che Antonito si trovi in camera sua e, in quel momento, può entrare Natalia; la ragazza prova a sedurlo, ma Antonito la respinge e rinnova il suo profondo amore per Lolita. Il Palacios non vuole più sbagliare; è questo il suo discorso, che Lolita sente sul ciglio della porta.

Completamente senza parole, entra nella stanza piena di gioia per quanto uscito dalla bocca del marito; finalmente, ha la prova che l’errore precedente è stato solamente frutto di una debolezza.

Natalia sembra così aver ottenuto ancora più credibilità agli occhi di Felipe; Genoveva voleva che seducesse Antonito, mentre lei non vuole alcun male alla coppia ed è contenta si sia riconciliata.

L’avvocato è sempre più incantato dalla Quesada, che sta svolgendo alla perfezione il piano organizzato da Genoveva; Felipe abbasserà definitivamente le difese, oppure Natalia finirà per innamorarsi davvero dell’Alvarez-Hermoso, finendo inevitabilmente per mandare in fumo tutti i progetti di Genoveva? Nelle prossime puntate ne sapremo sicuramente di più.