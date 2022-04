Rompicapo: riesci a risolverlo? È impossibile

Rompicapo: osserva attentamente l’immagine e rispondi a questa semplice domanda sulla parentela. Riesci a risolvere il test? Impossibile solo i più intelligenti trovano la soluzione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari test presenti sul web, questi, oltre ad essere un buon modo per passare il tempo, sono anche molto utili per tenere la mente allenata. Oggi vi proponiamo un rompicapo piuttosto complicato, solo in pochi riescono a risolverlo.

Quello che dovrai fare è osservare attentamente l’immagine e rispondere ad un’unica domanda: “rispetto al figlio unico di tuo padre, chi è lo zio della figlia della moglie di suo fratello?“.

Attenzione, all’interno del indovinello si nasconde un tranello, prima di dare una risposta ragionate bene sul quesito. Ovviamente la prova deve essere risolta in meno tempo possibile, ma se proprio non riuscite prendetevi tutto il tempo necessario.

Qui sotto vi sveliamo la soluzione corretta, cosa stai aspettando? Metti alla prova la tua mente e prova a rispondere al rompicapo.

Rompicapo: riesci a risolverlo? impossibile, solo i più intelligenti trovano la soluzione

Se sei arrivato a questo punto o hai trovato la soluzione e vuoi capire se è quella corretta oppure non hai la più pallida idea di quale sia la risposta giusta. Non preoccuparti, questo indovinello non è affatto facile ed è normale avere qualche difficoltà in più.

Prima di darti la soluzione proviamo a ragionare insieme, per prima cosa prova ad immedesimarti nel gradi di parentela e sopratutto leggi bene l’indovinello perché al suo interno c’è un indizio ben preciso.

Ora prenditi ancora qualche minuti e concentrati, se proprio non sei riuscito a trovare la soluzione te la mostriamo qui sotto:

Il rompicapo sembrava riferirsi ad una famiglia piuttosto numerosa e piena di legami di parentela. Tuttavia come potete vedere dall’immagine qui sopra al suo interno si nascondeva un piccolo tranello. Quindi la risposta corretta era nessuno, perché se il padre è figlio unico non può di certo avere un fratello.