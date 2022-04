Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuova puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 15 aprile, abbiamo modo di poter vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle signore, dove ogni giorno si intrecciano storie nuove e dove a breve assisteremo anche ad un matrimonio tanto atteso.

Ma in questo momento, Flora e Flavia sono alleate per cercare di convincere Ludovica a lasciare Marcello e a trovare l’amore tra le braccia di Torrebruna, per via dei suoi soldi, ma ci riusciranno con il loro piano machiavellico?

Il Paradiso delle Signore: Beatrice rischi di morire

Iniziamo con il dire che tra Umberto e Flora ci sarà un confronto scontro veramente molto duro, il motivo? La ragazza ha confidato ad una sua amica, Ludovica, quello che è successo tra di loro, mentre doveva rimanere assolutamente un segreto.

La ragazza si è stancata di questa situazione particolare e non riesce più ad abitare insieme all’uomo che ama nella villa della Contessa, e decide infatti di lasciare tutto, ma proprio mentre percorre uno di questi enormi corridoi, Umberto la raggiunge e la ferma.

Tra i due ci sarà un bacio molto appassionato, ma qualcuno ha visto tutto, Adelaide! La contessa ha la conferma di quello che sospettata, adesso il cognato e Flora la dovranno pagare molto cara.

Dante, nel mentre, continua a lavorare alle spalle di Vittorio, ed inizia a provare un forte sentimento, che non è più amicizia nei confronti di Beatrice, ovvero la cognata del suo più acerrimo nemico.

Ma la donna, scopre che cosa sta tramando Dante alle sue parole e resta senza parole cadendo in uno stato di shock, e questo le causerà un gravissimo incidente che metterà a rischio la sua vita.

Per quanto riguarda, invece, l’unione tra Adelaide e Gemma le tue donne sono prontissime per punire Marco, che l’ha lasciata davanti a tutti, andando tra le braccia di Stefania, e proprio mentre i due sembrano liberi di vivere il loro amore succederà qualcosa.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai uno per capire insieme.