Matrimonio a prima vista: si sono lasciati anche loro?

Rivelazione shock su due protagonisti di Matrimonio a prima vista: anche loro si sono lasciati? Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa è accaduto.

Anche l’ultima coppia di Matrimonio a prima vista sembrerebbe essere arrivata al capolinea. I due si erano conosciuti grazie al noto programma, ma nell’ultimo periodo le cose sono notevolmente precipitate. A rivelarlo è stata proprio l’ex sposa con un post su Instagram, scopriamo le sue parole.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta erano l’unica coppia a essere rimasta unita dopo la celebrazione delle nozze a Matrimonio a prima vista. Negli ultimi giorni i fan hanno notato degli atteggiamenti ambigui da parte dei due novelli sposi, qualche ora fa la conferma definitiva: si sono lasciati.

Sono passati solo pochi mesi dalla loro uscita insieme dal programma, nessuno si immaginava che anche loro potessero decidere di separarsi definitivamente. Purtroppo alla fine la decisione è stata presa e a comunicarlo è stata proprio Giorgia con una lunga dedica sul suo profilo Instagram.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole e cosa è accaduto tra i due.

Matrimonio a prima vista: anche Giorgia e Antonio si sono lasciati

Per il dispiacere dei fan di Matrimonio a prima vista, anche l’ultima coppia rimasta non è riuscita a superare le difficolta. Stiamo parlando di Giorgia e Antonio, i due nelle ultime ore lo hanno fatto sapere ai followers con un post su Ig.

A parlare per prima è stata l’ex sposa, le sue parole sono state “Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un sì o con un no.”

Giorgia ha anche aggiunto “È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te”

Insomma, la donna ha comunque fatto capire di essere grata al programma e all’ex marito, ovviamente anche la risposta di Antonio non si è fatta attendere. Anche lui ha mostrato estrema stima e affetto nei confronti dell’ex moglie dichiarando di aver imparato moltissimo da lei.