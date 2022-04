Brave and Beautiful: Cesur ha rischiato di morire, chi è stato?

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo episodio per quanto riguarda l’attesa soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 12 aprile abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento del programma Brave and Beautiful dove sembra che Cesur stia per correre un enorme rischio, ovvero quello di perdere la vita.

Ma chi ha pensato di organizzare il tutto e per quale motivo? Cerchiamo di capire insieme che cosa vedremmo oggi e se riusciamo a capire qualche altro fatto strano che sta accadendo nelle loro famiglie.

Cesur ha rischiato di morire, chi è stato?

Iniziamo con il dire che Cesur ha deciso di aprire le porte della sua incredibilmente bella e grande tenuta a Riza, che da pochissimo è uscito dal carcere dopo aver commesso un omicidio da piccolo.

Il tutto grazie alla confessione della sorella Adelaet, il ragazzo ha quindi proposto un accordo molto semplice, lui lo aiutava con il lavoro e Cesur offriva solamente ospitalità nella sua casa.

E visto che il figlio della compianta Fugen, ha lo stesso scopo di Cesur, ovvero distruggere Tashin, ha accettato assolutamente questo patto particolare, pensando di trovare un alleato.

Ma, mentre Cesur parlava con l’uomo appena uscito di prigione, arriva in modo del tutto inaspettato Suhan, che è arrabbiatissima perchè l’Amendaroglu non è arrivato all’udienza che c’era per il loro divorzio.

La Korlundag, aveva un patto, ovvero svelava tutto quello che sapeva per quanto riguarda la morte di Hasan, avvenuta in modo misterioso, solamente se si metteva un punto al loro matrimonio.

Il giovane, però ha deciso non rispettare il patto, e non far vincere Korludag, e Shuan quindi lascia la fattoria, dopo il suo sfogo, ma dopo pochissimo tempo è costretta a ritornare.

Ha infatti scoperto che qualcuno ha cercato di uccidere Cesur, sparandogli a vista, ma non sà ancora chi è stato e per quale motivo, ma fortunatamente l’Alemdaroglu gli ha letteralmente salvato la vita.

Se non fosse stato proprio per Riza, il giovane sarebbe morto, e per questo motivo adesso è in debito con lui, ma cosa chiederà in cambio oltre al patto che già avevano stretto i due uomini?

Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.55 circa su Canale 5.