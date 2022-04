Stelle: i segni più timidi dello zodiaco sono loro

Vediamo insieme quali sono i segni dello zodiaco che sono maggiormente timidi e se per caso è anche il nostro!

Leggere delle caratteristiche particolari in base al nostro segno zodiacale è sempre divertente e rilassante allo stesso tempo ed oggi vi vogliamo indicare quali sono i segni più timidi che ci sono.

Secondo voi troverete anche il vostro o quello di una persona a voi cara? Non ci resta che vedere e scoprire sempre nuove informazioni su di noi con l’oroscopo, per passare qualche momento di spensieratezza.

Oroscopo: i segni super timidi

Quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo diritti alla lista di questi segni e vediamo come si comportano nelle varie situazioni che la vita gli può porre davanti ai loro occhi, il primo segno è quello del Toro.

Tra quelli dello zodiaco è tra i più timidi in assoluto e crede sempre che le emozioni che prova, sia in negativo che in positivo devono sempre essere vissute al massimo, ma nella propria intimità.

Ovviamente davanti alle persone che non conosce bene o delle quali non si fida, non mostrerà mai quello che prova e che pensa veramente, solamente in amore e con la persona che ama è sempre se stesso.

Se però ancora non lo ha trovato, ha alcuni problemi a farlo perchè è veramente molto esigente e sembra che per lui non arrivi mai la persona giusta, ma non disperare che molto probabilmente è dietro l’angolo.

Il prossimo segno è quello della Vergine, non ha mai voglia di mostrare quello che sente e che pensa al mondo esterno, ovviamente essendo dei perfezionisti vuole sempre avere tutto controllato.

Tutte le volte che parla con qualcuno che non è nella sua cerchia ristretta di amicizie, o di affetti cari usa mille filtri per non far capire mai nulla di se, ma con la persona amata apre tutto il suo cuore, ed è un fiume in piena.

Ultimo segno che vi indichiamo è quello dei Pesci che sta in silenzio anche per giorni, e non fa mai capire a nessuno che cosa prova, diciamo che solamente pressato in modo continuo si apre, ma con chi dice lui.

Ovviamente farlo parlare e confidare ci può riuscire solamente una persona molto cara a lui, con tutti gli altri fa scena muta o indossa una maschera e dice che va sempre tutto bene per non far preoccupare nessuno.

Il vostro segno è tra questi, oppure c’è quello di una persona a voi cara ed avete riconosciuto queste particolari caratteristiche? Continuate a seguirci per avere sempre nuove informazioni sul modo di fare che vengono influenzate dal nostro segno!