Uomini e Donne shock, Tina Cipollari ci ripensa: incredibile inversione di marcia per l’opinionista, ecco cosa è successo.

Nell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, la Cipollari è apparsa più scatenata che mai; che si tratti di Biagio, Armando, Diego o Gemma, Tina ha si è spesso scagliata senza remore contro i protagonisti del dating show.

Al momento, il suo obiettivo principale sembra essere Pinuccia, anziana dama di Vigevano di cui Tina non approva per nulla i comportamenti; per questo, sembra anche che ci abbia ripensato su una sua storica “nemica”.

Uomini e Donne shock, Tina Cipollari ci ripensa: cambia obiettivo

Nelle ultime puntate del programma, abbiamo visto ancora una volta l’opinionista attaccare Pinuccia, che continua a voler confermare la sua amicizia con Alessandro nella speranza che il cavaliere si convinca a darle una nuova possibilità.

Stufa dell’ennesimo tentativo di Pinuccia, la Cipollari ha proposto alla De Filippi di occuparsi personalmente della scelta dei partecipanti, anche con la facoltà di mandare ‘a casa’ alcuni dei presenti.

In caso, per lei Pinuccia sarebbe sicuramente la prima, con Maria che parlando con Gianni sottolinea come l’anziana dama abbia preso addirittura il posto di Gemma tra le antipatie dell’opinionista.

Infatti, a riguardo della dama torinese Tina esclama: “Lei la terrei in studio perchè ho deciso di farle trovare finalmente l’amore della sua vita”. Insomma, sembra che Tina abbia un nuovo obiettivo, Pinuccia, e che per il momento gli attacchi alla Galgani siano passati in secondo piano. Quanto durerà la situazione? Crediamo davvero poco, perché è molto probabile che l’opinionista e la Galgani torneranno presto a battibeccare!

Intanto, proprio Gemma ha cercato di nuovo di ricucire lo strappo con Franco, anche se il professore sembra essere convinto di non provare nulla per la dama torinese e dunque di voler chiudere.

Fa parlare anche la nuova frequentazione di Diego con Aneta, che in precedenza era uscita col suo rivale storico, Armando Incarnato; tra i due la conoscenza andrà a buon fine, oppure assisteremo presto ad una chiusura?