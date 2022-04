Rompicapo: prova a rispondere alla domanda, se riesci sei un genio

Ecco per te un nuovo interessante rompicapo che ti metterà alla prova. Prova a rispondere alla domanda, se ci riesci sei un genio.

Anche oggi vogliamo proporti un divertentissimo gioco che metterà alla prova le tue abilità logico-deduttive. Nel rompicapo di oggi, infatti, ti troverai davanti ad un enigma davvero contorto, che dovrai risolvere da solo grazie a tutta la concentrazione possibile.

Esercizi come questo, infatti, permettono di allenare e aprire la mente, stimolandola con ostacoli e interrogativi che ti faranno crescere. Risolvi il rompicapo e prova a rispondere alla domanda, se ci riesci sei un vero genio.

Dovrai infatti fare leva su tu te stesso e sulle tue capacità. Puoi anche sfidare i tuoi amici se vuoi raddoppiare il divertimento.

Rompicapo: prova a rispondere alla domanda

Ci sono moltissimi modi per allenare la mente e sviluppare il proprio cervello. Lo studio, la lettura e il ragionamento, infatti, stimolano processi cognitivi che determinano una enorme attività della nostra mente, la quale ci aiuta a pensare con maggiore lucidità e ingegno.

Il rompicapo di oggi ha proprio questo obiettivo: farti ragionare e al contempo divertire attraverso un gioco molto intrigante. Il test è molto semplice, non dovrai fare altro che leggere la lista di nomi “famosi” presenti nell’immagine in alto e trovare l’intruso tra tutti.

Come puoi notare, si tratta di nomi “illustri” che appartengono a grandi uomini del passato, i quali hanno fatto la storia. È difficile, infatti, non conoscere nemmeno uno di questi grandi uomini e non pensare alle loro grandi opere ed imprese. Tuttavia, nonostante siano tutti giganti del passato, tra di loro c’è un intruso. Riesci ad individuarlo?

Probabilmente, la prima cosa che si nota è il fatto che la maggior parte di queste persone sono artisti di spicco. Dalì, infatti, è stato un grande pittore e fotografo, Leopardi poeta e scrittore, Kant filosofo tedesco tra i più influenti, mentre Shakespeare poeta e drammaturgo.

Dunque, restano fuori dall’orbita degli artisti Carlo Magno, primo imperatore del Sacro Romano Impero e Sherlock Holmes, investigatore privato frutto della fantasia di Arthur Conan Doyle. Dunque, va da sé che l’intruso non può essere trovato in base alla categoria di artisti, ma c’è dell’altro. Riesci a indicare la risposta?

A questo punto non possiamo fare altro che fornirti la risposta al rompicapo, dicendoti qual è effettivamente l’intruso nella lista. La risposta è Sherlock Holmes in quanto, come detto, è l’unico personaggio di fantasia!