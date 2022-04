Arisa, arriva il cambio di coppia: ecco le foto shock, la cantante sempre più amata finisce ancora una volta sotto i riflettori.

Negli ultimi tempi Arisa, non soltanto per la sua abilità nel canto, si è presa la scena acquistando sempre di più popolarità; la cantante è amatissima dal pubblico, che ne apprezza non soltanto il talento ma anche l’umanità e la grande bellezza.

Arisa è finita inoltre sotto i riflettori anche per il suo particolare rapporto con Vito Coppola, ballerino professionista con cui ha vinto Ballando con le stelle; ora arriva il cambio di coppia, ecco le foto davvero scioccanti.

Arisa, arriva il cambio di coppia: ecco le foto shock

Dopo l’intervista a Domenica In da Mara Venier, Rosalba e Vito sembrano essere finalmente usciti allo scoperto, anche se sul loro rapporto aleggia sempre un alone di mistero che lo rende ancor più affascinante.

I due sono tornati però ora a centro della scena per una particolare decisione presa a poche ore dalla finale de Il Cantante Mascherato, programma del quale Arisa è stata protagonista come giurata.

A quanto si vede da alcune foto pubblicate dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram, i due sono andati insieme dal parrucchiere, decidendo di cambiare look insieme; un’ulteriore mossa che mostra quanto la coppia sia affiatata.

Vito pare aver tagliato molto i capelli, mentre Arisa si è fatta fare una piega extra liscia ad enfatizzare i suoi lunghissimi capelli neri; dopo tanti cambi di look e colori, pare essere questa la nuova scelta della cantante, per un taglio che apre anche il suo nuovo periodo di vita insieme a Coppola.

I due hanno mostrato tutta la loro sintonia anche sul palco de Il Cantante Mascherato, dove spinti dalla conduttrice Milly Carlucci (sorta di ‘Cupido’ per entrambi) si sono esibiti nuovamente in un ballo, come ai tempi di Ballando con le stelle.

Il pubblico è rimasto in visibilio e pare davvero amare Arisa e Vito; i due faranno presto sognare tutti con entusiasmanti novità sul loro futuro? Intanto, si sono rifatti il look!