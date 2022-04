Tina Cipollari confessa il suo grande amore: e non è chi pensi!

La storica opinionista di Uomini e Donne è stata sposata per anni con Kikò Nalli, eppure non è lui il grande amore di Tina Cipollari.

Tina Cipollari conobbe il suo ex marito Kikò Nalli proprio negli studi di Uomini e Donne. All’epoca la storica opinionista copriva già da qualche anno il ruolo che la rese iconica, mentre il noto parrucchiere partecipò al programma come corteggiatore. Tra i due ci fu un colpo di fulmine, tanto che dopo qualche puntata Nalli ammise di essersi perso totalmente dell’opinionista. La storia d’amore non fu certo un fuoco di paglia: i due si sposarono ed ebbero ben 3 figli.

La coppia formata da Tina e Kikò fu una delle più amate del mondo dello spettacolo, tanto che i fan delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi rimasero scioccati di fronte all’annuncio di divorzio. Il loro amore fu per anni l’emblema e il simbolo del dating show che li fece incontrare. In molti quindi pensavano che fosse proprio Kikò Nalli ad essere il grande amore della Cipollari, eppure è arrivata la smentita dalla diretta interessata.

Tina e la confessione shock: non è Kikò il suo grande amore

Ebbene sì: non è Kikò Nalli ad essere il grande amore di Tina Cipollari, l’opinionista infatti ha espresso un sentimento molto più maturo e sereno nei confronti del parrucchiere, quel tipo di sentimento che si sviluppa tra due coniugi. Secondo l’iconica star di Uomini e Donne, l’amore travolgente è qualcosa che si può provare una sola volta nella vita e – date le sue ultime dichiarazioni – il suo cuore perse totalmente la ragione per un uomo totalmente distante dall’ex marito.

La confessione shock riguarda l’ultima puntata di U&D, occasione nella quale i telespettatori hanno assistito con sorpresa al ritorno di Riccardo Guarnieri. Ida Platano è apparsa commossa ed emozionata di fronte all’ex fidanzato e – dopo qualche discussione – la dama bresciana ha ribadito il coinvolgimento nei confronti del cavaliere pugliese. “Certi amori rimangono per sempre” – sono state le parole di Ida, di fronte alle quali la Cipollari si è dimostrata poco comprensiva. Gianni Sperti ha quindi difeso l’amica di Gemma Galgani, ponendo una domanda alla collega: “Nella tua vita c’è sempre un amore più importante […] Non possono essere tutti uguali. Non so quanti amori hai avuto tu”. A quel punto, Tina ha lanciato la bomba.

“Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente, follemente solo una volta. E io ho avuto questa grande storia d’amore trent’anni fa” – sono state le parole di Tina – “Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore”. Cosa penserà Kikò Nalli di queste dichiarazioni? Arriverà la risposta oppure l’ex marito della Cipollari è perfettamente consapevole dei reali sentimenti dell’opinionista? Staremo a vedere.