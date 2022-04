Stelle: le caratteristiche che contraddistinguono in negativo ogni segno

Stelle: vuoi conoscere i tuoi punti deboli? Ecco le caratteristiche legate al tuo segno zodiacale su cui dovresti migliorare!

Nessuno è perfetto, questo lo sanno un po’ tutti. Ognuno possiede delle caratteristiche legate ai propri punti forti e anche a delle mancanze. In fin dei conti, è l’insieme di questi due fattori a renderci unici. Dei propri punti deboli o delle proprie mancanze non ci si dovrebbe vergognare, anzi! Più ci si rende conto di questi aspetti maggiore è la possibilità di migliorarsi e arrivare ad una profonda consapevolezza di sé.

Oggi, le stelle vogliono rivelarci, infatti, tutte quelle caratteristiche o sfaccettature che ci contraddistinguono dagli altri, in negativo. Chissà, potremmo apprendere qualcosa in più su noi stessi e trarre giovamento dal metterci in discussione. D’altronde, non si finisce mai di conoscersi! Se ti senti pronto alle rivelazioni degli astri non devi far altro che leggere la lista che ti proponiamo di seguito e scoprire cosa dicono rispetto al tuo segno zodiacale. Cominciamo con il capricorno!

Stelle: ecco le caratteristiche negative di ogni segno zodiacale!

Capricorno: vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Dovrebbe capire che a volte un semplice sorriso può aiutare a “svoltargli” la giornata.

Acquario: si auto sabota con le sue stesse mani perchè è molto competitivo. Questa sua caratteristica, spesso, gli fa vivere la vita con ansia e stress.

Pesci: non si accontenta, punta troppo in alto. A volte dovrebbe imparare a volare più basso senza andare oltre le proprie capacità solo per la sua vena un po' egocentrica. Non pensare di instaurare un buon rapporto con lui se non vi prendete e non siete in sintonia.

Ariete: possiede un carattere molto forte e duro. Dovrebbe cercare di essere più sincero con sé stesso e con gli altri. A lungo andare, le sue amicizie o relazioni potrebbero finire proprio per questo motivo.

Toro: è molto testardo e questo suo lato nonostante appaia gioviale e socievole potrebbe impedirgli di vivere al meglio la sua vita. Ha bisogno di più leggerezza.

Gemelli: si tratta di un segno che sa adattarsi a qualsiasi tipo di situazione. Spesse volte questa sua dote si rivela controproducente. La sua spiccata versatilità può apparirgli come un limite difficile da colmare.