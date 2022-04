Test: solo una persona su dieci ci riesce, impossibile

Test: metti alla prova le tue abilità visive e logiche. Trova le forme geometriche nascoste nelle immagini, solo una persona su 10 ci riesce!

I test visivi sono sempre un po’ ostici rispetto a tante altre tipologie che girano sul web. Ti anticipiamo subito che quello di oggi sta mettendo in difficoltà moltissimi utenti. Solo una persona su dieci riesce a risolverlo, pensi di essere tra loro? Se non hai timore nel confrontarti con sfide del genere, sei nel posto giusto. La prova consiste nel risolvere alcuni esercizi legati a delle illusioni ottiche.

Ti chiediamo di rispondere a tre domande, una per ogni illusione ottica. Devi riuscire a trovare tutte le risposte nel minor tempo possibile. Il test è molto stimolante e mette alla prova oltre alle tue abilità logiche e visive anche la tua capacità di osservazione ed attenzione ai dettagli. Concentrati e non lasciarti distrarre da niente e da nessuno. Pronto per iniziare?

Test visivo: trova le forme geometriche nascoste nelle illusioni ottiche

Gli esercizi si aprono con tre domande, una per ogni illusione ottica. Apparentemente può sembrare banale, ma non è così perchè le illusioni si basano su un ampio spettro di colori e ogni persona percepisce forme e colori a suo modo. Concentrati e tieni d’occhio anche la più piccola sfumatura o il dettaglio più insignificante, solo così potrai sperare di risolverle.

Se hai voglia di svolgere la prova in compagnia oltre ad un maggior divertimento noterai proprio quello che ti abbiamo appena accennato ossia che la tua visione e percezione dei colori si differenzia da quella degli altri. Le illusioni ottiche contenute in questo test sono realizzate appositamente per confonderti le idee, ma non perdere la calma e l’attenzione. Ecco le immagini e le domande relative a ciascuna, avanti metticela tutta!

Riesci a trovare il quadrato che si cela nell’illusione ottica?

Riesci a trovare il triangolo che si cela nell’illusione ottica?

Riesci a trovare il cerchio che si cela nell’illusione ottica?

Soluzioni

Se non sei riuscito a risolvere nessuna di queste illusioni oppure una o due su tre puoi trovare le risposte qui sotto. Il nostro consiglio è di continuare ad esercitarti, vedrai che prima o poi diventerai sempre più bravo nel risolvere i test!

Illusione n.1

Illusione n.2