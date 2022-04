Test: riesci a salvare la donna? Tutti sbagliano

Mettiamo alla prova la nostra mente con un test di intelligenza: osserva l’immagine e leggi attentamente il quesito richiesto.

Abbiamo deciso di proporvi un test di intelligenza relativo alla capacità di sopravvivenza, in questo caso ipotizziamo che una donna si perda nel Sahara e sia impossibilitata a tornare a casa. A questo punto, la giovane deve capire come agire: dovrà cercare dell’acqua? Un po’ d’ombra? Oppure occorre cercare dei viveri e del cibo?

Partiamo dal presupposto che stiamo parlando del deserto più ampio dell’intero globo terrestre, un luogo in cui le temperature raggiungono nelle stagioni calde picchi di 45/50 gradi. Insomma, sarebbe meglio evitare di trovarsi in una tale situazione di sopravvivenza, ma nell’eventualità in cui dovesse succedere, come agireste? Quale sarebbe il vostro primo pensiero?

Test – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo significa che non sapete come muovervi. Prima di tutto, sfatiamo un mito: il cibo è l’ultima cosa di cui necessita la donna, è infatti scientificamente provato che un essere umano medio possa sopravvivere all’incirca un mese senza cibo. Ciò che è veramente necessario è l’acqua.

Molti di voi avranno ipotizzato che il modo migliore di agire si riassuma nella ricerca ossessiva di acqua per dissetarsi, tuttavia – tutti coloro che hanno scelto la seconda opzione non hanno tenuto conto della potenza del Sole nel deserto del Sahara. Cercare l’acqua significa sudare e perdere energie, rischiando di disidratarsi prima nel previsto. Per questo motivo, la prima cosa da fare è cercare dell’ombra, aspettando il momento giusto per partire alla ricerca dell’acqua. Pazienza, determinazione e strategia – ecco i fattori necessari per la sopravvivenza e per risolvere test di questo tipo.

Voi cosa avevate risposto? Nel caso in cui abbiate fallito, preparatevi per i prossimi test e sicuramente sarete più fortunati. Non lasciatevi mai ingannare dalle risposte più ovvie e utilizzate correttamente mente ed intuito. I test di sopravvivenza, contrariamente ai test logico-matematici o grammaticali – non facilitano i più portati, ma semplicemente coloro che godono di una mente particolarmente strategica e scaltra.