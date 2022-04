Cicciolina all’Isola dei Famosi: una bellezza rara a 70 anni

Cicciolina torna a 70 anni all’Isola dei Famosi: da non credere, Ilona Staller ha lasciato tutti senza parole a causa del suo atteggiamento. Scopriamo nel dettaglio come se la sta cavando la naufraga in Honduras.

Stasera andrà in onda un’altra imperdibile puntata dell’Isola Dei Famosi, gli appassionati del reality non hanno potuto fare a meno di notare il comportamento di Ilona Staller, da tutti conosciuta come Cicciolina. L’ex diva del cinema ha deciso di rimettersi in gioco all’età di 70 anni e inaspettatamente sta riscontrando un’incredibile successo.

Ilona Staller è sicuramente una delle showgirl più amate in Italia, l’ex diva dei film per adulti in passato ha fatto sognare moltissime persone, oggi a 70 anni ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’Isola Dei Famosi.

Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione per via di un suo comportamento che ha destato un certo scandalo. Siete curiosi di scoprire cosa ha combinato Cicciolina? Vediamolo insieme.

Cicciolina in topless all’Isola Dei Famosi, fan scioccati

In Italia è conosciuta come Cicciolina, ma il suo vero nome è Ilona Staller, negli anni settanta e ottanta ha fatto sognare moltissimi uomini con i suoi film a luci rosse.

Nell’ultimo periodo è tornata al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione all’Isola Dei Famosi, sin da subito ha fatto capire che l’età non è un problema, anzi nonostante i suoi 70 anni si è fatta valere e continua a darsi da fare.

Anche gli altri naufraghi sono rimasti parecchio colpiti per via del suo atteggiamento, infatti la showgirl continua ad essere una persona di grande fascino e personalità. Proprio nelle ultime ore ha deciso di regalare sia ai suoi compagni che al pubblico un momento davvero indimenticabile. Avete capito di cosa si tratta?

Mentre gli altri naufraghi litigano per il cibo, Cicciolina ha deciso di distendersi sulle spiagge dell’Honduras in topless, un momento di relax che ha suscitato parecchio scandalo in Italia.

La donna a 70 anni ha mostrato il suo fisico mozzafiato, lasciando tutti senza parole, ovviamente non sono di certo mancate le polemiche. Se per alcuni ha fatto bene, per altri è stato un vero e proprio shock, sopratutto per via dei recenti ritocchini.

Insomma Ilona continua a far discutere anche dall’Honduras, per scoprire gli altri colpi di scena non ci resta che aspettare la puntata di questa sera dell’Isola Dei Famosi. Voi cosa ne pensate?