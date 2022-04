Uomini e Donne: Luigi fa una dichiarazione shock su Gemma

Uomini e Donne, Gemma e la dichiarazione shock: le parole della dama torinese, sempre protagonista del dating show di Canale 5.

Dame e cavalieri vanno e vengono, diverse coppie si formano e altre si lasciano, ma nelle ultime edizioni del dating show di Canale 5 la costante è stata sempre lei: Gemma Galgani.

La dama torinese è uno dei volti più noti di Uomini e Donne, ancora alla ricerca dell’amore; di recente, Gemma è tornata a parlare con una dichiarazione davvero shock, ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Gemma e la dichiarazione shock: perché ha chiuso con Luigi

Anche nelle ultime settimane, la Galgani è stata sotto i riflettori del programma, anche se le cose per lei non sembrano andare per il verso giusto; con Franco sembrava aver ritrovato entusiasmo, ma il professore ha deciso di chiudere improvvisamente.

Gemma è rimasta ovviamente delusa, così come era rimasta delusa della rottura con Luigi, frequentato poco prima di Franco; proprio parlando al magazine ufficiale del programma, il cavaliere ha rivelato i motivi dietro alla rottura con la dama torinese.

“Lei si è rivolta a Franco quando ha capito che tra noi non sarebbe andata. C’era l’argomento spinoso della distanza” spiega Luigi a Uomini e Donne Magazine, che tra l’altro ha poi avuto un duro scontro con Franco, che ha dato a lui e ad Armando dei ‘cialtroni’.

Luigi ha poi parlato del momento in cui ha salutato in esterna Gemma, l’ultima volta in cui i due sono stati effettivamente insieme. “L’ho stretta e gli ho dato un piccolo bacio a stampo e poi due baci vicino al collo” sottolinea il cavaliere, che pare però essersi convinto di non essere la persona giusta per la dama torinese, considerando come abbia provato interesse per una persona così diversa da lui come Franco.

Chiusa la frequentazione con Gemma, Luigi è pronto a conoscere la nuova dama arrivata in studio per lui; il cavaliere lombardo riuscirà a breve a trovare l’amore? Di certo, sarà uno dei protagonisti nelle prossime puntate del programma.