Nero a metà 3, ecco le anticipazioni direttamente da Claudio Amendola: tutto pronto per la nuova stagione della fiction.

Ormai è davvero tutto pronto per il ritorno di Claudio Amendola nei panni di Carlo Guerrieri nei nuovi episodi di Nero a metà, che continuerà le sue trame con questa terza stagione.

Mentre la Rai affida alla fiction il compito di risollevare gli ascolti dopo le performance non brillanti di Noi e Vostro Onore, lo stesso attore romano ha rivelato qualche anticipazione sulla nuova stagione in una recente intervista; ecco le sue parole su Carlo e non solo.

Parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, Claudio Amendola ha avuto modo di rivelare qualche anticipazione su questa nuova stagione dell’amata fiction di Rai 1; grande attesa per il primo appuntamento, fissato per lunedì 4 aprile in prima serata.

Parlando della situazione sentimentale del suo personaggio (divorziato da Cristina, interpretata da Alessia Barella) Amendola ha promesso davvero scintille per questi nuovi episodi.

“Carlo ha messo il cuore in pace, ma verrà corteggiato. Ci sarà un gioco di ‘stuzzicamenti’ con una collega della Narcotici e ci sarà pure un ritorno di fiamma“ ha rivelato l’attore al settimanale, non escludendo poi nemmeno un possibile riavvicinamento a Cristina.

Insomma, non mancheranno gli intrighi amorosi nella serie che vede protagonista un personaggio a cui Amendola è davvero molto affezionato. “Sono molto affezionato a Carlo, mi sta dando grandi soddisfazioni. Ormai lo conosco bene” rivela l’attore, che poi sottolinea come ami del suo personaggio il suo essere spesso informale e fuori dagli schemi.

“Mi piace il suo aspetto informale, il suo essere cinico e dissacrante, stufo delle regole. E allo stesso tempo mi piace la sua integrità“ spiega. Si prospetta insomma una stagione molto ricca, in attesa di capire quale sarà il futuro della serie; la trama con l’ex-moglie di Carlo, Clara, si chiuderà con questi episodi ma Amendola sembra essere fiducioso per una quarta stagione, a che se tutto dipenderà ovviamente dalla Rai.