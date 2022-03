Uomini e Donne, Franco contro tutti, Maria lo sostiene e Tina sotto shock: non sono mancate le sorprese al dating show nell’ultima puntata.

Quella di Uomini e Donne è stata sicuramente una puntata densa, come al solito ricca di polemiche ma non solo. Grandi protagonisti Gemma e soprattutto Franco, che ancora una volta è stato duramente attaccato dagli opinionisti e non solo.

La Cipollari si è scagliata contro l’ex-professore, subendo poi un duro attacco da parte di Pinuccia; è successo veramente di tutto, con Maria che ha cercato di sostenere il cavaliere.

La scorsa puntata del dating show si è aperta con Gemma e Franco al centro studio; dopo aver visto dei momenti passati insieme dai due, con l’entrata di una nuova corteggiatrice per Franco si è scatenato il panico.

Il professore ha deciso di farla scendere, per poi dire di non voler uscire con lei per concentrarsi su Gemma; Tina ha criticato la scelta di Franco e, via via, l’atmosfera si è sempre più surriscaldata.

Tina ha incalzato Franco chiedendogli se allora vuole frequentare in esclusiva Gemma, col cavaliere che non ha risposto ed ha subito anche gli attacchi di Armando e di Luigi. Franco non si è trattenuto, specie quando si parlava dello sforzo di venire in studio; per lui gli sforzi sono altri ed ha attaccato duramente tutti quanti per difendersi.

“Andate a zappare la terra, quello è uno sforzo. Non avete mai lavorato in vita vostra, si vede. È una fatica? È uno sforzo questo? Siete dei cialtroni. Con chi ce l’ho? Con tutti quelli che mi attaccano. Chi mi attacca per me è un cialtrone” le parole di Franco, specie verso Armando e Luigi.

Maria ha cercato di spiegare agli opinionisti e agli altri, pur biasimando gli insulti di Franco, il suo punto di vista, cercando anche di difenderlo e spiegando cosa voleva dire.

Come spiegato dalla conduttrice, per Franco l’amore è gioia, così come la presenza al dating show; non vuole ci sia spazi per drammi e di certo venire in studio non è una fatica.

Tina, dopo essersi scagliata contro Franco, ha poi battibeccato con Pinuccia, che le ha dato della maleducata e della villana; la dama è anche arrivata a dirle che la mamma non le ha dato l’educazione.

Toccata nel profondo, Tina ha risposto per le rime a Pinuccia ma poi ha abbandonato lo studio, quasi in lacrime; lo stesso Sperti ha dichiarato di non averla mai vista così. Di certo, le polemiche non mancheranno nemmeno nelle prossime puntate.