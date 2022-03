Una Vita, Carmen prede le distanze da Ramon: le anticipazioni per la soap, i due sembrano essere davvero in crisi.

Un’inaspettata crisi amorosa sta prendendo piede ad Una Vita. Carmen e Ramon sono stati sempre molto uniti, ma pare che dopo la malattia di Lolita e i problemi di coppia con Antonito, i due si siano allontanati moltissimo.

La donna ha espresso il suo malessere proprio a Lolita, e mentre Ramon non sembra aver capito la reale gravità della situazione, Carmen stupisce veramente tutti quanti con una mossa a sorpresa; le anticipazioni.

Carmen si sente parecchio trascurata e nonostante abbia provato ad avvicinarsi a Ramon, l’uomo pare essere preso dalle sue compagnie e dalla missione diplomatica di Antonito in Africa.

Saputo del malessere di Carmen, Lolita ha avvertito Ramon ed ha invitato il suocero a fare qualcosa per riavvicinarsi alla moglie, partendo da un bel regalo; il Palacios pare però prendere un po’ sottogamba la situazione, tanto che crede che quelli della moglie siano solamente pensieri passeggeri.

In realtà, Carmen è sempre più intenzionata ad emanciparsi dal marito; anche se ormai è diventata una signora da diverso tempo, non si è mai risparmiata per aiutare Lolita con la bottega e ora, per ritagliarsi ancora più spazio, ha deciso di intraprendere un nuovo lavoro.

A sorpresa, e senza consultare prima Ramon (che sarebbe stato sicuramente contrario) decide di mettersi al lavoro come parrucchiera a domicilio; questa ulteriore scelta porta i due sempre più distanti e, sicuramente, ci saranno altri problemi all’interno della coppia.

I due riusciranno a chiarirsi? Ramon dovrà davvero impegnarsi per riconquistare la moglie, decisa a continuare per la sua strada. Intanto, Genoveva pare tramare ancora contro Felipe e chiede a Natalia Quesada di sedurlo; sorpresa per questa richiesta, la giovane messicana non si tira indietro, anche perché pare piuttosto affascinata dal quasi ex-marito dell’amica.

Nascerà davvero qualcosa tra Natalia e Felipe? Cosa avrà in mente questa volta la Salmeron per vendicarsi dell’avvocato e distruggerlo?